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14.08.2026 09:01

Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris (photos)

14.08.2026 09:01
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8) η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει μεταξύ άλλων στρατιώτες του IDF. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται από τις 07:30 στην περιοχή «Λιοντάρι», στην Πύλη Ε12, όπου έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές.

Τη συγκέντρωση διοργανώνουν η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων.

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν και να τη στηρίξουν και άλλες δυνάμεις, καταδικάζοντας τη συνέχιση της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και τους συστηματικούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δείτε εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά:

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