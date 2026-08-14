Ariana Grande: Η εμμέση επιβεβαίωση για επανασύνδεση με τον Ricky Alvarez – Η ανάρτηση με τις κοινές φωτογραφίες στο Instagram

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Μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, φαίνεται πως έδωσε η Αριάνα Γκράντε, όπως «μαρτυρούν» οι κοινές φωτογραφίες στα social media.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καρουζέλ με εικόνες, στο οποίο εμφανίζεται και ο Ρίκι Άλβαρεζ.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε άλλη η Γκράντε, φορώντας φτερά νεράιδας, στρέφεται προς τον χορευτή πρώην της, Άλβαρεζ, ο οποίος τραβά τη φωτογραφία.

Η τραγουδίστρια τον έκανε tag και στις δύο εικόνες.

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ είχαν σχέση από το 2015 έως το 2016. Εκείνος ήταν ένας από τους χορευτές της στην περιοδεία Honeymoon Tour, ενώ μετά τον χωρισμό τους διατήρησαν φιλικές σχέσεις.

Οι δυο τους έχουν απαθανατιστεί μαζί το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων τον Ιούλιο, στη Φλόριντα. Ο Άλβαρεζ έχει επίσης βρεθεί σε συναυλία της Γκράντε στο Όστιν, όπου εθεάθη να χορεύει στο κοινό μαζί με τον αδερφό της, Φράνκι Γκράντε.

Οι φήμες για την επανασύνδεσή τους είχαν φουντώσει και μετά τις αλλαγές που έκανε η Αριάνα Γκράντε στους στίχους του «Thank U, Next», τραγούδι στο οποίο είχε αναφερθεί στον Ρίκι Άλβαρεζ. Αρχικά τραγουδούσε «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Τώρα τα ακούω και γελάω», ενώ σε συναυλία της στο Όστιν άλλαξε τον στίχο σε «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Ξέρω ότι ακόμα με στηρίζει».

Η τελευταία σχέση της Γκράντε ήταν με τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Wicked. Οι δυο τους χώρισαν το 2026, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας, ενώ στη συνέχεια η τραγουδίστρια άρχισε να εμφανίζεται ξανά μαζί με τον Άλβαρεζ.

Σε προηγούμενη εμφάνισή της είχε τραγουδήσει «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Και ακόμα κάπως πετυχαίνουν», ενώ στις 13 Ιουλίου έκανε μία ακόμη αλλαγή, λέγοντας: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Πάντα βρίσκουμε τον δρόμο πίσω ο ένας στον άλλον».

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