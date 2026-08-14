Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου – Σχεδόν 200 προγραμματισμένα δρομολόγια ως και την Κυριακή, η κίνηση στα ΚΤΕΛ

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Γεμάτο κόσμο είναι το λιμάνι του Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 43.600 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και την Κυριακή, με την συντριπτική πλειοψηφία ωστόσο να αναχωρεί σήμερα.

Συγκεκριμένα, σήμερα μόνο από τo λιμάνι του Πειραιά, αναμένεται να αναχωρήσουν πάνω από 30.000 ταξιδιώτες.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα, 14 Αυγούστου, από την περιοχή της Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 21 δρομολόγια, με εκτιμώμενη κίνηση 22.894 επιβατών.

Από τις πύλες του Αργοσαρωνικού αναχωρούν 35 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 25 επιβατηγά-οχηματαγωγά, μεταφέροντας συνολικά 7.632 επιβάτες. Έτσι, η συνολική κίνηση της ημέρας διαμορφώνεται σε 30.526 επιβάτες.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, από τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 54 δρομολόγια: 32 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 22 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Η εκτιμώμενη κίνηση ανέρχεται σε 6.546 επιβάτες.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί 59 αναχωρήσεις από τον Αργοσαρωνικό, εκ των οποίων 35 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Ο αριθμός των επιβατών υπολογίζεται σε 6.531.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 194 αναχωρήσεις επιβατηγών πλοίων από τις πύλες της Τζελέπη και του Αργοσαρωνικού. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται σήμερα, Παρασκευή με 81 δρομολόγια.

Ωστόσο, λόγω των έντονων και μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων, το πρόγραμμα των αναχωρήσεων για το Σάββατο και την Κυριακή ενδέχεται να τροποποιηθεί. Ηδη έχουν υπάρξει ακυρώσεις σήμερα καθώς δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από Λαύριο και Ραφήνα με εξαίρεση δρομολογιο ως το Μαρμάρι από τη Ραφήνα και αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές και τις υπόλοιπες δύο ημέρες.

Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, αυξημένη κινητικότητα στις εθνικές οδούς

Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη επίσης σε βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί, υπολογίζονται περίπου στα δέκα λεπτά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Ο Προμαχώνας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη κίνηση, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν έχει ενισχύσει τις οδικές μετακινήσεις από και προς τη Βουλγαρία και ευρύτερα τα Βαλκάνια.

Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα είναι η κίνηση στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Σε συνεχή ροή τα λεωφορεία αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά το κύριο κύμα της εξόδου. Ο σταθμός αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Από την Αθήνα τα ΚΤΕΛ έχουν γεμίσει και σήμερα με ταξιδιώτες που αναχωρούν σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η κίνηση στις εθνικές οδούς έχει αυξηθεί ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα με μποτιλιαρίσματα, αφού το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιωτών έχει ήδη αναχωρήσει για το Δεκαπενταύγουστο.

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