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14.08.2026 09:35

Πάρος: Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 4χρονου εξετάζουν οι Aρχές – Αναζητούν το πού βρίσκονταν οι γονείς του και ο 68χρονος ιδιοκτήτης (videos)

14.08.2026 09:35
pisina_pixabay
pixabay

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Καρέ – καρέ βίντεο, που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο, εξετάζουν οι Αρχές.

Το υλικό, που βρίσκεται στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, θα αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό και όσα ακολούθησαν.

Οι Aρχές εξετάζουν πού βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει καθήκοντα ναυαγοσώστη.

Σφραγίστηκε η πισίνα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Είχε λάβει άδεια πενταετούς διάρκειας το 2018, η οποία έληξε το 2023 και δεν ανανεώθηκε έκτοτε, για αυτό και σφραγίστηκε.

H απόφαση για τη σφράγισή της ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή. Παράλληλα, φέρεται να είχε λήξει και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο πατέρας του 4χρονου φέρεται να προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποδίδοντας την ευθύνη για την τραγωδία στον ιδιοκτήτη. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε μείνει χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

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