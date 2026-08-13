Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 (videos)

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Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πούντα της Πάρου, όπου το περασμένο Σάββατο (08/08) πνίγηκε ένα 4χρονο αγόρι.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Χωρίς ισχύ η άδεια του ναυαγοσώστη στο beach bar – Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο «φως» για την υπόθεση, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην είχε ισχύ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 69χρονος είχε υποστηρίξει ότι διέθετε άδεια ναυαγοσώστη, ωστόσο από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι αυτή δεν ήταν σε ισχύ. Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο και όχι δίπλα στην πισίνα.

Στο μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το καθεστώς αδειοδότησης της εγκατάστασης, αλλά και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στην πισίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν προσκομιστεί έγγραφα του 2023 που αφορούν αλλαγές στις άδειες και τους ελέγχους της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Παράλληλα, φαίνεται πως έχουν γίνει παρεμβάσεις στη δομή της πισίνας. Μεταξύ αυτών είναι η τοποθέτηση μιας μικρής γέφυρας, η οποία περιορίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας προς την άλλη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία.

Τι αποκαλύπτουν τα βίντεο για τις κρίσιμες στιγμές

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των Αρχών. Οι καταγραφές φέρονται να έχουν αποτυπώσει όχι μόνο όσα ακολούθησαν, αλλά και την πτώση του 4χρονου στην πισίνα.

Μέσα από τα βίντεο εξετάζονται οι κινήσεις του παιδιού και των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ προκύπτουν στοιχεία και για το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς τη στιγμή του περιστατικού, καθώς και για τις προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να διασωθεί το παιδί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τις καταγραφές δεν φαίνεται να υπάρχει ναυαγοσώστης στο σημείο όταν συνέβη η τραγωδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει απόφασης του Αρείου Πάγου, ακόμη και όταν η επίβλεψη από τους γονείς δεν είναι επαρκής, σε αντίστοιχες περιπτώσεις η ευθύνη μεταφέρεται στους υπευθύνους της πισίνας.

«Πινγκ πονγκ» κατηγοριών μεταξύ του ιδιοκτήτη του beach bar και του πατέρα του 4χρονου

Διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του δίνουν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο πατέρας του παιδιού.

Ιδιοκτήτης beach bar: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί»

Ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε τη δική του εικόνα για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του 4χρονου δεν βρισκόταν κοντά στο παιδί την ώρα της τραγωδίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε μάλιστα ότι ο πατέρας είχε επισκεφθεί την επιχείρηση και περίπου έναν μήνα νωρίτερα και, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αφήσει τα παιδιά του χωρίς επίβλεψη για αρκετή ώρα.

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;” κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ο πατέρας βρισκόταν κοντά στο παιδί όταν συνέβη το περιστατικό, απάντησε αρνητικά.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ακόμη ότι στην επιχείρηση υπήρχαν συχνά αντιπαραθέσεις με γονείς για την επίβλεψη των παιδιών τους.

«Μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες», δήλωσε.

Η εκδοχή του πατέρα του 4χρονου

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού περιγράφει διαφορετικά όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πισίνα.

«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε. Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα ήμασταν στα 10 μέτρα, ήταν και χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», ανέφερε.

Μιλώντας στο STAR, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν όταν έγινε αντιληπτό ότι ο 4χρονος βρισκόταν μέσα στην πισίνα.

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”», είπε.

Τι καταγγέλλει ο πατέρας για τα μέτρα ασφαλείας

Ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι στο beach bar δεν υπήρχαν επαρκή μέσα προστασίας και δηλώνει ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι εάν υπήρχε άνθρωπος που επέβλεπε συνεχώς την πισίνα, η τραγωδία ενδεχομένως να μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο που, όπως λέει, παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης και ναυαγοσώστης, δήλωσε: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μπάρμαν ήταν εκείνος που βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον 4χρονο, παρότι, όπως σημείωσε, «δεν ήταν στη δουλειά του».

Ο πατέρας υποστηρίζει επίσης ότι στον χώρο «δεν υπήρχε απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

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