Χαλκίδα: Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές (Photos – Video)

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Ανησυχία προκάλεσε στη Χαλκίδα η εικόνα που παρουσίαζε η παραλία Ροδιές, όπου μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών εντοπίστηκε στην ακτή.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες στο evima.gr.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στον θάνατο των ψαριών και στη συνέχεια στην εμφάνισή τους στην παραλία.
Η έκταση του φαινομένου προκάλεσε έκπληξη και προβληματισμό στους παρευρισκόμενους.
Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια είναι η αιτία πίσω από τον μαζικό θάνατο και γιατί ξεβράστηκαν στη συγκεκριμένη παραλία.
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