Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

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Μ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ, η Θεσσαλία γίνεται τόπος της καλλιτεχνικής συνάντησης των νέων επαγγελματιών του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών.

Ένας μοναδικός θεσμός που δίνει βήμα σε νέους καλλιτέχνες, μια υποθήκη για το μέλλον «εκτός των τειχών», εκτός δηλαδή της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Νέες ιδέες και νέες φόρμες εκεί που η αντιπαράθεση με το γνωστό και το οικείο γίνεται συχνά δύσκολη. Tο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας UNDER30 είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδέχεται και να φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους από τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον κόσμο όλο με την υποστήριξη του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 (ΕΣΠΑ).

Η πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ UNDER30 με τίτλο THE BEGINNING φιλοξενεί παραστάσεις από τους σπουδαιότερους θεατρικούς οργανισμούς της Ελλάδας: παραστάσεις από το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Ωδείο Αθηνών, το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, νεανικές παρουσίες όπως ο μόλις 21 χρονών Κυριάκος Χριστοδουλόπουλος, η διεθνής Ελληνίδα – και μισή Λαρισαία- Άννα Λεμονάκη (που θα δώσει και ένα masterclass), η Ομάδα Φάος, μία βραβευμένη παράσταση από την Πολωνία/Λευκορωσία καθώς και το Τμήμα Θεάτρου του Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

«Υποχρέωση μας»

Όπως μας λέει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ Κυριακή Σπανού, σημαντική σκηνοθέτης και θεατρολόγος, σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρεις «η χαρά και ο ενθουσιασμός των νέων παιδιών, των νέων καλλιτεχνών να γίνουν μέρος του under30 στη Λάρισα είναι μεταδοτικος. Γιατί η υποχρέωση όλων μας, παλιότερων και νέων είναι να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα της χαράς και της δημιουργικότητας. Αν αγάπη ειναι η ποιότητα της προσοχής, όπως γράφει η Σιμόν Βέιλ, ας δώσουμε προσοχή στο έργο των νέων ανθρώπων που στη Λάρισα παίρνουν το βάπτισμα του πυρός. Όλη η Λάρισα μια σκηνή».

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί τον σπουδαίο νέο καλλιτέχνη (μόλις 27 χρονών) της εποχής μας το Μάριο Μπανούσι, που μόλις παρέλαβε τον Ασημένιο Λέοντα στην Μπιενάλε της Βενετίας και ο οποίος θα δώσει ένα δεκάωρο masterclass στο πλαίσιο του Φεστιβάλ με τίτλο «Ανάμεσα μνήμης και οικειότητας». Καλεσμένη για μία μοναδική ομιλία η σπουδαιότερη Ελληνίστρια της εποχής μας η Καθηγήτρια Edith Hall που έχει φέρει σε έναν μοναδικό διάλογο τα Ελληνικά κείμενα με τη σύγχρονη σκέψη.

Διαλέξεις

Διαλέξεις από την Καθηγήτρια Lucy Jackson, υπεύθυνη για το Αρχαίο Δράμα στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου και τον Will Shuler καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η ομάδα ΔΙΧΩΣ ΩΜΕΓΑ μεταμορφώνει την Πλατεία Ταχυδρομείου σε έναν «ποταμό» σε διάλογο με το γλυπτό ποταμό της Γκόλαντα σε μια συμμετοχική performance. Η σπουδαία ερευνήτρια Δρ. Σταυρούλα Κυρίτση θα παρουσιάσει την εν εξελίξει έρευνά της για την πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος από το κοινό κάτω των τριάντα. Το UNDER30 δίνει έμφαση στο Αρχαίο Δράμα καθιστώντας την Λάρισα ένα από τα κέντρα στην έρευνάς της κληρονομιάς του. Σε συνάφεια με την ανάδειξη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει σε μορφή αναλογίου αποσπάσματα από το νεανικό έργο του Ρήγα Φεραίου Το σχολείο των ντελικάτων εραστών, στο Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια. Δύο νέοι καλλιτέχνες η Υακίνθη Μακρή και ο Νικόλαος Φωτίου παρουσιάζουν τη δική τους μουσική ματιά πάνω στον Ερωτόκριτο.

Συζητήσεις, post- show talks, συναντήσεις και 200 καλλιτέχνες παρόντες στη Θεσσαλία που γίνεται το επίκεντρο των Παραστατικών Τεχνών.

«Μοναδικός θεσμός»

‘Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, «άλλος ένας θεσμός πολιτισμού, ένας μοναδικός θεσμός σε επίπεδο Ελλάδας δημιουργείται στη Θεσσαλία: Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας υποστήριξα τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις. Υποστήριξα τις κοινοτικές δράσεις που ζωογονούν τις ρίζες και τους δεσμούς με τον τόπο μας, υποστήριξα τις μεγάλες λαϊκές συναυλίες αλλά και το θέατρο στα σχολεία των απομακρυσμένων χωριών της Περιφέρειας, υποστήριξα τη δημιουργία πολιτιστικών δομών και βέβαια με την Πρόσκληση 39 «Σύγχρονος Πολιτισμός» του ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027, για πρώτη φορά προκηρύξαμε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα σύγχρονου πολιτισμού και δώσαμε την ευκαιρία σε Δήμους και ΑΜΚΕ πολιτισμού να δημιουργήσουν ένα μοναδικό πλέγμα εκδηλώσεων με διάχυση σε όλη τη Θεσσαλία».

Και καταλήγει: «Το Φεστιβάλ UNDER30 επικεντρώνεται σε αυτό που έρχεται, στον κόσμο που ονειρεύονται οι νέοι καλλιτέχνες, σε αυτό που θέλουν να χτίσουν. Το UNDER30 σχεδιάστηκε ως αντεπιχείρημα γι’ αυτούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα γιατί νιώθουν πως τους διώχνει, αυτούς που ίσως σκέφτονται ότι στην επαρχία θα κυριαρχεί πάντα ο συντηρητισμός, γι’ αυτούς που είναι «βέβαιοι» ότι κανείς δεν τους ακούει. Σχεδιάστηκε για να τους δείξει εντελώς το αντίθετο, ότι στη Θεσσαλία τους ακούμε με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Τόσα χρόνια σαν Πανεπιστημιακός δάσκαλος έμαθα να είμαι δίπλα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που κρατούν την πίστη τους στον εαυτό τους, στο μέλλον και στη χώρα».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

23 Αυγούστου Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ΙΩΝ του Ευριπίδη, ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης/Φεστιβάλ Δελφών (Προφεστιβαλική Παράσταση)

Ευγενία Δημητροπούλου – Μάξιμος Μουμούρης- Γιάννης Εγγλέζος (Προσαρμογή Μηνάς Βιντιάδης- Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη)

3 Σεπτεμβρίου Σκηνή «Κώστας Τσιάνος», Θεσσαλικό Θέατρο

Αούστρας ή Η Αγριάδα της Λένας Κιτσοπούλου

Τμήμα Θεάτρου – Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

4 Σεπτεμβρίου Circus Entertainment Hub

Πυρ, γυνή και μπάχαλα

A queer Cabaret

του Κυριάκου Χριστοδουλόπουλου

5 Σεπτεμβρίου, Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Επαρχιακά Ανέκδοτα

του Αλεξάντρ Βαμπίλοφ

Δραματική σχολή Ωδείου Αθηνών

6 Σεπτεμβρίου, Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Η Φόνισσα

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ομάδα ΦΑΟΣ (Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής)

7 Σεπτεμβρίου, Circus Entertainment Hub

SarmaTY/JA

της Maryja Martysievič

Chornabrova Group (Λευκορωσία – Πολωνία)

8 Σεπτεμβρίου, Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Οι Παππούδες

Του Rory Mullarkey

Drama Dept. Royal Holloway, University of London (Αγγλία)

10 Σεπτεμβρίου, Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Κροκόδειλος

Του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

11 Σεπτεμβρίου, Σκηνή «Κώστας Τσιάνος», Θεσσαλικό Θέατρο

Bleu

Της Άννας Λεμονάκη

Παραγωγή: Cie Bleu en Haut Bleu en Bas (Ελβετία – Ελλάδα)

12 Σεπτεμβρίου, Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Ψευδαισθήσεις οικειότητας

Διασκευή κειμένων του Falk Richter και του Ivan Vyrypaev

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου

13 Σεπτεμβρίου, Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Ασκήσεις Κήπου

Μια προσωπική ανάγνωση πάνω στον Βυσσινόκηπο του A. Chekhov

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου

MASTERCLASSES / LECTURES

28 Αυγούστου Wisedog (Παράλληλη Εκδήλωση) 21.00

Ερωτόκριτος (Μουσική)

Υακίνθη Μακρή – Νικόλαος Φωτίου

30 Aυγούστου Αρχοντικό Σβαρτς- Αμπελάκια 19.00

Θεατρικό Αναλόγιο (Μαρσέλα Λένα – Θανάσης Ζέρβας – Αλέξανδρος Τσιωνάς)

«Το σχολείο των Ντελικάτων εραστών -αποσπάσματα» του Ρήγα Φεραίου

Ο έρωτας 300 χρόνια πριν

1 Σεπτεμβρίου Πλατεία Ταχυδρομείου 16.00-21.00

«Επιτελώντας τον Ποταμό»

Συμμετοχική Performance – Βιομετασχηματισμός μέσα από μορφές τέχνης

2 Σεπτεμβρίου Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 11.00

Dr Stavroula Kyritsi

Διάλεξη «Τί πιστεύουν οι νέοι για το Αρχαίο Δράμα» Μια μελέτη των απόψεων της γενιάς Under30

(Παρουσίαση πρωτότυπης έρευνας)

(Διάλειμμα)

Professor Εdith Hall 12.00

(Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας- Πανεπιστήμιο του Durham)

Διάλεξη «Η νεότερη γενιά των Ατρειδών»

5 και 6 Σεπτεμβρίου Σκηνή «Κώστας Τσιάνος» Θεσσαλικό Θέατρο 10.00-15.00

Masterclass Μάριο Μπανούσι

«Μεταξύ Μνήμης και Οικειότητας»

8 Σεπτεμβρίου Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» 11.00

Professor Lucy Jackson

(Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας- Πανεπιστήμιο του Durham)

Διάλεξη ‘WHO ARE YA? WHO ARE YA?’ (Ποιος είσαι, ε?)

Πώς “μιλάει» η Αρχαία Τραγωδία στο νεανικό κοινό.

(Διάλειμμα)

Professor Will Shuler 12.00

Διάλεξη An actor’s guide to New Technology: VR

(Ο ηθοποιός μπροστά στη Νέα Τεχνολογία: Εικονική Πραγματικότητα)

(Καθηγητής Θέατρο και τεχνολογία, Royal Holloway, University of London)

12 Σεπτεμβρίου Σκηνή «Κώστας Τσιάνος» Θεσσαλικό Θέατρο 10.00- 14.00

Masterclass Άννα Λεμονάκη

(Ηθοποιός – Σκηνοθέτις) Σκηνοθεσία και performance

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-

www.thessalytheatreunder30.com

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