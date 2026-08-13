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13.08.2026 10:20

«By Any Means»: Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το τελικό trailer της ταινίας με τους Mark Wahlberg και Yahya Abdul-Mateen II (photos/videos)

13.08.2026 10:20
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credit: Paramount Pictures

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Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer της ταινίας «By Any Means», με τον Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν II (Yahya Abdul-Mateen II) να διασταυρώνει τα πυρά του με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ (Mark Wahlberg).

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το πολιτικό δράμα ακολουθεί τον Wayne Strider, «έναν νεαρό μαύρο πράκτορα του FBI που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τις δολοφονίες ηγετών του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή της δεκαετίας του ’60. Καθώς αναγκάζεται να συμμαχήσει με τον διαβόητο εκτελεστή της μαφίας Γκρεγκ Σκάρπα (Greg Scarpa), τον οποίο υποδύεται ο Γουόλμπεργκ, παρασύρεται σε ένα θανάσιμο ανθρωποκυνηγητό όπου τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει, δύο άνθρωποι που τους χωρίζουν τα πάντα συμφωνούν σε ένα πράγμα: ο νόμος έχει όρια, αυτοί όμως όχι».

Το καστ συμπληρώνουν οι Νικόλ Μπεχαρί (Nicole Beharie), Τζος Λούκας (Josh Lucas), ΛίζαΓκέι Χάμιλτον (LisaGay Hamilton), LaChanze, Ίθαν Έμπρι (Ethan Embry), Ντέιβιντ Στράθερν (David Strathairn) και Τζιανκάρλο Εσπόζιτο (Giancarlo Esposito).

Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Ελέγκανς Μπράτον (Elegance Bratton), σε σενάριο του Σάσα Πεν (Sascha Penn).

Σύμφωνα με το Joblo, η δοκιμαστική προβολή του «By Any Means» σημείωσε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του Γουόλμπεργκ να προκαλεί επευφημίες και ενθουσιασμό στους θεατές.

«Ήταν απίστευτο. Η αντίδραση του κόσμου στην αίθουσα ήταν πραγματικά κάτι που δεν έχω ξαναζήσει», δήλωσε ο πρωταγωνιστής ο οποίος έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον σκηνοθέτη και τους Άλεξ Λεμποβίτσι (Alex Lebovici), Έρικα Λι (Erica Lee) και Στίβεν Λέβινσον (Stephen Levinson).

Το «By Any Means» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 4 Σεπτεμβρίου.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 11:50
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