«Possession»: Το remake της ταινίας του Andrzej Zulawski έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (videos)

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Το remake της εμβληματικής ταινίας «Possession» με πρωταγωνιστές τους Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) και Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley), έρχεται να στοιχειώσει τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Paramount Pictures όρισε την πρεμιέρα της νέας εκδοχής του υπερφυσικού θρίλερ του 1981 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πάρκερ Φιν (Parker Finn), για τις 11 Ιουνίου 2027.

Το εντυπωσιακό cast συμπληρώνουν οι Ντιέγκο Κάλβα (Diego Calva), Μάντλιν Μπρούερ (Madeline Brewer), Έμορι Κοέν (Emory Cohen), Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες (Nicholas Alexander Chavez) και Πολ Ντέινο (Paul Dano).

Ο Φιν έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Τζόναθαν Φας (Jonathan Fass) για λογαριασμό της Bad Feeling, ενώ στην ομάδα των παραγωγών βρίσκονται επίσης ο Ρόι Λι (Roy Lee) και ο Άντριου Τσάιλντς (Andrew Childs) για τη Vertigo, καθώς και ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson).

Paramount Dates 'Possession’ Remake Starring Callum Turner & Margaret Qualley https://t.co/qF9xjPiRNs August 11, 2026

Σημειώνεται ότι στην ίδια ημερομηνία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες το live-action remake της Universal «How to Train Your Dragon 2».

Με πρωταγωνιστές την Ιζαμπέλ Ατζανί (Isabelle Adjani) και τον Σαμ Νιλ (Sam Neill), το «Possession» του πολωνού δημιουργού Αντρέι Ζουλάφσκι (Andrzej Żuławski), επικεντρώνεται σ’ ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Δυτικό Βερολίνο του Ψυχρού Πολέμου, η σχέση των οποίων κατρακυλά σε έναν εφιάλτη υπερφυσικού τρόμου. Η ταινία αποτέλεσε σταθμό για το σινεμά τρόμου ενώ χάρισε στην Ατζανί το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, o Φιν έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους το 2022 με το «Smile», μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία τρόμου για την Paramount, που απέφερε 217 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό μόλις 17 εκατομμυρίων. Ο ίδιος σκηνοθέτησε και το sequel του 2024.

Στο μεταξύ, οι δύο πρωταγωνιστές αναμένονται σύντομα στις αίθουσες σε εντελώς διαφορετικούς ρόλους. Ο Κάλουμ Τέρνερ ενώνει τις δυνάμεις του με τη Μόνικα Μπάρμπαρο (Monica Barbaro) στη ρομαντική κομεντί της Universal «One Night Only» που αναμένεται στις αίθουσες στις 20 Αυγούστου ενώ η Μάργκαρετ Κουάλι πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) και Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) στη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) «The Dog Stars», η οποία κυκλοφορεί από την 20th Century στα τέλη αυτού του μήνα.

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