O Claude της Anthropic «μαρκάρει αόρατα» τα κείμενά του πλέον και το ίντερνετ δεν χαίρεται ιδιαίτερα

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία Anthropic ενσωματώνει αόρατα υδατογραφήματα και ψηφιακά υπογεγραμμένα μεταδεδομένα στο περιεχόμενο που παράγουν τα μοντέλα Claude, με στόχο την αναγνώριση της προέλευσής του από μηχανές.

Η συγκεκριμένη σήμανση εφαρμόζεται παγκοσμίως σε κείμενα και αρχεία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις διαφάνειας που επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανονισμός AI Act.

Τα υδατογραφήματα παραμένουν στο κείμενο ακόμη και μετά από αντιγραφή ή επεξεργασία, αν και η εταιρεία διευκρινίζει ότι η ανίχνευσή τους δεν αποδεικνύει απαραίτητα την πλήρη δημιουργία από τεχνητή νοημοσύνη.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της σήμανσης χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από χρήστες που χρησιμοποιούν τον Claude για διόρθωση δικών τους κειμένων.

Η Anthropic αναπτύσσει ήδη εργαλεία που θα επιτρέπουν σε τρίτους να ελέγχουν την ύπαρξη των εν λόγω σημάνσεων σε περιεχόμενο.

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Η Anthropic βάζει «κρυφή υπογραφή» στα κείμενα και τα αρχεία που δημιουργεί ο Claude, ώστε το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να αναγνωρίζεται από μηχανές. Και ναι, το copy-paste δεν αρκεί απαραίτητα για να τη σβήσει.

Συγκεκριμένα, η Anthropic αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο «συστήνεται» το περιεχόμενο που παράγει ο Claude, ενσωματώνοντας στα νέα μοντέλα του μη αναγνώσιμα από το ανθρώπινο μάτι υδατογραφήματα, αλλά και ψηφιακά υπογεγραμμένα δεδομένα προέλευσης στα υποστηριζόμενα αρχεία.

Η αλλαγή συνδέεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας του ευρωπαϊκού AI Act, καθώς η Anthropic έχει υπογράψει τον σχετικό Κώδικα Πρακτικής για τη διαφάνεια του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Τα μοντέλα Claude που έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 2 Αυγούστου 2026 και μετά υποστηρίζουν ήδη τη συγκεκριμένη σήμανση από την ημέρα κυκλοφορίας τους.

Πώς λειτουργεί το αόρατο υδατογράφημα

Στα κείμενα, ο Claude ενσωματώνει ένα αόρατο υδατογράφημα απευθείας στο παραγόμενο κείμενο. Σύμφωνα με την Anthropic, η σήμανση δεν αλλάζει το νόημα, την ποιότητα ή την αναγνωσιμότητα της απάντησης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το υδατογράφημα αποτελεί μέρος του ίδιου του κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το ακολουθεί όταν γίνεται αντιγραφή και επικόλληση σε άλλη πλατφόρμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβιώνει ακόμη και μετά από επεξεργασία. Με άλλα λόγια, το κλασικό «copy, paste και δεν είδατε τίποτα» ίσως να μη λειτουργεί πάντα.

Η σήμανση γίνεται σε επίπεδο μοντέλου, επομένως δεν εξαρτάται από το αν κάποιος χρησιμοποιεί τον Claude στην απλή του μορφή ή κάποια διαφορετική υπηρεσία της εταιρείας.

Η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Πού εμφανίζεται η σήμανση

Τα ενσωματωμένα υδατογραφήματα εφαρμόζονται στα υποστηριζόμενα μοντέλα σε:

Claude

Claude Platform και API

Claude Code

Claude Cowork

Claude Tag

υπηρεσίες μέσω AWS, Google Cloud και Microsoft Foundry

Η Anthropic επισημαίνει ότι η εφαρμογή είναι παγκόσμια, όπου διατίθενται τα συγκεκριμένα μοντέλα, και όχι αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για παλαιότερα μοντέλα, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει πριν από τις 2 Αυγούστου 2026, η εταιρεία αναφέρει ότι εργάζεται ακόμη για την προσθήκη αντίστοιχης υποστήριξης.

Τι γίνεται με εικόνες και αρχεία

Στα υποστηριζόμενα αρχεία, όπως SVG, PNG και JPG, ο Claude προσθέτει ψηφιακά υπογεγραμμένα μεταδεδομένα προέλευσης.

Τα μεταδεδομένα βασίζονται στο ανοικτό πρότυπο C2PA – Coalition for Content Provenance and Authenticity, το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή της προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου. Η ύπαρξή τους μπορεί να δείξει ότι ένα αρχείο πέρασε από τον Claude και να βοηθήσει στον εντοπισμό μεταγενέστερων παρεμβάσεων.

Υδατογράφημα δεν σημαίνει απαραίτητα «το έγραψε η AI»

Εδώ βρίσκεται και η βασική παγίδα.

Η ίδια η Anthropic ξεκαθαρίζει ότι η ανίχνευση της σήμανσης δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο Claude είναι ο αρχικός δημιουργός ενός κειμένου.

Ένα ανθρώπινο κείμενο μπορεί, για παράδειγμα, να περάσει από τον Claude μόνο για:

διόρθωση,

μετάφραση,

περίληψη,

μετατροπή αρχείου.

Στην περίπτωση αυτή, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να περιέχει σήμανση Claude, παρότι οι αρχικές ιδέες ή το κείμενο προήλθαν από άνθρωπο.

Ισχύει όμως και το αντίστροφο: η απουσία ανιχνεύσιμου υδατογραφήματος δεν αποδεικνύει ότι το κείμενο είναι ανθρώπινο.

Το σήμα μπορεί να χαθεί ή να μην ανιχνεύεται εάν το κείμενο έχει υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, παράφραση ή μετάφραση, έχει αναμειχθεί με άλλο κείμενο ή είναι υπερβολικά σύντομο για αξιόπιστη ανίχνευση. Αντίστοιχα, μεταδεδομένα αρχείων μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη μετατροπή ή επαναποθήκευση ενός αρχείου.

Οι χρήστες δεν ενθουσιάστηκαν

Η ανακοίνωση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το Forbes να καταγράφει έντονη κριτική από χρήστες του Claude. Ένα από τα βασικά σημεία τριβής είναι ότι η σήμανση εφαρμόζεται χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης από τον χρήστη.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν όσοι χρησιμοποιούν τον Claude όχι για να τους γράψει ένα κείμενο από την αρχή, αλλά ως εργαλείο διόρθωσης και επιμέλειας δικού τους υλικού. Σε αυτή την περίπτωση, ένα κείμενο ανθρώπινης προέλευσης μπορεί να αποκτήσει σήμανση επειδή απλώς πέρασε από το μοντέλο για επεξεργασία.

Μεταξύ όσων αντέδρασαν είναι και ο Αμερικανός ραδιοφωνικός παραγωγός και blogger Erick Erickson, ο οποίος ανέφερε ότι είχε στραφεί στον Claude αντί του Grammarly για διόρθωση κειμένων και εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο δική του δουλειά να εμφανίζεται ως περιεχόμενο με εμπλοκή AI.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στους συγγραφείς. Αντιδράσεις έχουν εμφανιστεί και από χρήστες που χρησιμοποιούν εργαλεία AI για επαγγελματική γραφή, emails, εσωτερικά έγγραφα ή άλλο καθημερινό περιεχόμενο, καθώς το νέο σύστημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα: πότε ένα κείμενο είναι «γραμμένο από AI» και πότε είναι απλώς ανθρώπινο κείμενο που πέρασε από AI;

Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Για αρκετούς, η σήμανση αποτελεί ένα εργαλείο διαφάνειας σε μια εποχή όπου γίνεται ολοένα δυσκολότερο να γνωρίζει κανείς αν ένα κείμενο έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το ζήτημα, όπως επισημαίνεται και στη σχετική συζήτηση, είναι να μην αντιμετωπίζεται το watermark σαν απόλυτη απόδειξη πατρότητας.

Έρχονται και εργαλεία ανίχνευσης

Η Anthropic αναφέρει ότι εργάζεται παράλληλα πάνω σε μηχανισμούς με τους οποίους χρήστες και τρίτοι θα μπορούν να ελέγχουν εάν ένα κείμενο ή αρχείο φέρει σήμανση Claude.

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα γίνεται η ανίχνευση αναμένεται να δημοσιευθούν σε επόμενη τεχνική τεκμηρίωση.

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