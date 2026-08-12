Σφοδρή αντίδραση ΠΟΥ για τις αλλαγές Τραμπ στα εμβόλια

Takeaways by to pontiki AI Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει έντονη ανησυχία για τις νέες οδηγίες εμβολιασμού στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού υπογραμμίζει πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης.

Το πρόσφατο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει αύξηση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων και τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου MMR.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να αφήσουν τα παιδιά χωρίς επαρκή ανοσολογική κάλυψη απέναντι σε ασθένειες.

Παράλληλα, η αμερικανική δικαιοσύνη ανέστειλε την αναμόρφωση της εμβολιαστικής πολιτικής που προωθούσε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι.

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Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι νέες εμβολιαστικές οδηγίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν στηρίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

«Η εμβολιαστική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μία σχολαστική, ανεξάρτητη και διαφανή εξέταση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και όχι σε πολιτικές επιρροές», ανέφερε μέσω του Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Every parent wants to keep their children safe, and vaccines are among the most powerful tools for doing that, making deadly diseases preventable. @WHO is concerned that recent changes to US immunization policy are not aligned with decades of evidence that show when children… pic.twitter.com/vCfgJFrFGK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 12, 2026

Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα διάταγμα με νέες οδηγίες για τη χορήγηση εμβολίων, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων για τα παιδιά.

Κατά την παρουσίαση του διατάγματος, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επανειλημμένα στον αυτισμό.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ δεν συνδέονται με τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί εδώ και δεκαετίες.

Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν:

τις περιόδους κατά τις οποίες τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα σε ασθένειες,

το πότε τα εμβόλια προσφέρουν τη μέγιστη προστασία,

τον αναγκαίο αριθμό δόσεων,

ποια εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα με ασφάλεια.

Όπως σημείωσε, τα δεδομένα επανεξετάζονται συνεχώς με βάση τις νέες πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε όλο τον κόσμο.

ΠΟΥ: Το εμβόλιο MMR δεν προκαλεί αυτισμό

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ήταν κατηγορηματικός για τη σύνδεση εμβολίων και αυτισμού.

«Τα ισχύοντα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα: τα εμβόλια, περιλαμβανομένου του εμβολίου MMR για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά, είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό».

Το διάταγμα του Τραμπ προβλέπει τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου MMR σε τρία χωριστά εμβόλια.

Ο ΠΟΥ έχει επαναλάβει το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον εμβολιασμό και τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Προειδοποίηση για καθυστέρηση των δόσεων

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε επίσης ότι η καθυστέρηση του εμβολιασμού ή η αύξηση του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στις δόσεις δεν κάνει τον εμβολιασμό ασφαλέστερο και μπορεί να αφήσει τα παιδιά χωρίς επαρκή κάλυψη.

Η ιατρική έρευνα δεν έχει καταλήξει σε σύνδεση μεταξύ αυτισμού και εμβολιασμού. Ωστόσο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση.

Οι αλλαγές Κένεντι και οι αντιδράσεις

Από τον διορισμό του, ο Ρόμπερτ Κένεντι έχει ξεκινήσει ευρεία επανεξέταση εμβολίων, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα:

αναθεώρησε το πρόγραμμα παιδιατρικών εμβολιασμών,

περιέκοψε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων.

Οι αποφάσεις του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ιατρική και επιστημονική κοινότητα.

Η αμερικανική Δικαιοσύνη έχει αναστείλει την αναμόρφωση της εμβολιαστικής πολιτικής των ΗΠΑ που είχε ξεκινήσει ο Κένεντι.

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