Σφοδρή αντίδραση ΠΟΥ για τις αλλαγές Τραμπ στα εμβόλια

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Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό.
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι νέες εμβολιαστικές οδηγίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν στηρίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
«Η εμβολιαστική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μία σχολαστική, ανεξάρτητη και διαφανή εξέταση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και όχι σε πολιτικές επιρροές», ανέφερε μέσω του Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Every parent wants to keep their children safe, and vaccines are among the most powerful tools for doing that, making deadly diseases preventable. @WHO is concerned that recent changes to US immunization policy are not aligned with decades of evidence that show when children… pic.twitter.com/vCfgJFrFGK— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 12, 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα διάταγμα με νέες οδηγίες για τη χορήγηση εμβολίων, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων για τα παιδιά.
Κατά την παρουσίαση του διατάγματος, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επανειλημμένα στον αυτισμό.
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ δεν συνδέονται με τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί εδώ και δεκαετίες.
Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν:
Όπως σημείωσε, τα δεδομένα επανεξετάζονται συνεχώς με βάση τις νέες πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε όλο τον κόσμο.
Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ήταν κατηγορηματικός για τη σύνδεση εμβολίων και αυτισμού.
«Τα ισχύοντα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα: τα εμβόλια, περιλαμβανομένου του εμβολίου MMR για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά, είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό».
Το διάταγμα του Τραμπ προβλέπει τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου MMR σε τρία χωριστά εμβόλια.
Ο ΠΟΥ έχει επαναλάβει το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον εμβολιασμό και τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή.
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποίησε επίσης ότι η καθυστέρηση του εμβολιασμού ή η αύξηση του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στις δόσεις δεν κάνει τον εμβολιασμό ασφαλέστερο και μπορεί να αφήσει τα παιδιά χωρίς επαρκή κάλυψη.
Η ιατρική έρευνα δεν έχει καταλήξει σε σύνδεση μεταξύ αυτισμού και εμβολιασμού. Ωστόσο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση.
Από τον διορισμό του, ο Ρόμπερτ Κένεντι έχει ξεκινήσει ευρεία επανεξέταση εμβολίων, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.
Παράλληλα:
Οι αποφάσεις του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ιατρική και επιστημονική κοινότητα.
Η αμερικανική Δικαιοσύνη έχει αναστείλει την αναμόρφωση της εμβολιαστικής πολιτικής των ΗΠΑ που είχε ξεκινήσει ο Κένεντι.
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