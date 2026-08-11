Γιατί τα κουνούπια τείνουν να προτιμούν ορισμένους ανθρώπους ενώ αδιαφορούν για άλλους

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Σε μια ομάδα ανθρώπων που απολαμβάνουν την ύπαιθρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει συχνά ένα άτομο που νιώθει ότι το προτιμούν ιδιαίτερα τα κουνούπια ενώ αφήνουν άλλους εντελώς ανενόχλητους.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο iScience υποδηλώνει ότι μπορεί να μην υπάρχει ένας μόνο λόγος που προσελκύει τα κουνούπια. Αντίθετα, διαφορετικά είδη κουνουπιών μπορεί να έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το φύλο, την απουσία αρωμάτων, ακόμη και τη μικροβιακή σύνθεση του δέρματος.

Δοκιμάζοντας πώς αντιδρούν μερικά από τα πιο επικίνδυνα κουνούπια στον κόσμο στη χημεία του σώματος περισσότερων από 100 ανθρώπινων εθελοντών, ερευνητές από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (FIU) ελπίζουν να αναπτύξουν απωθητικά ειδικά για κάθε είδος.

«Η απομόνωση των συστατικών της ανθρώπινης οσμής που προσελκύουν ή απωθούν τα κουνούπια θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο επικεφαλής της μελέτης Matthew DeGennaro, νευρογενετιστής και διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομοριακών Επιστημών στο FIU.

Πώς παρακολουθούν τα κουνούπια τους ξενιστές τους;

Τα θηλυκά κουνούπια μεταδίδουν ασθένειες που προκαλούν πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Τα αρσενικά τρέφονται μόνο με νέκταρ και άλλους χυμούς φυτών, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ελέγχου Κουνουπιών.

Το πρώτο στο είδος του πείραμα εξέτασε τρία από τα τέσσερα πιο θανατηφόρα είδη κουνουπιών και συνέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το καθένα αντέδρασε στους ίδιους ανθρώπους. Όταν μολυνθούν, το Aedes aegypti (κουνούπι κίτρινου πυρετού) και το Aedes albopictus (κουνούπι τίγρης της Ασίας) μπορούν να μεταδώσουν ιούς που προκαλούν δάγκειο πυρετό και ιό Ζίκα. Το Ae. aegypti μπορεί επίσης να μεταδώσει τον ιό του κίτρινου πυρετού, ενώ το Culex quinquefasciatus (κουνούπι του νότιου σπιτιού) μπορεί να μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Οι ειδικοί γνωρίζουν ήδη ότι τα κουνούπια χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό σημάτων, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται μέσω της αναπνοής, της υγρασίας, της θερμότητας και της οσμής του σώματος, για να βρουν έναν ξενιστή.

Ωστόσο, η ανθρώπινη μυρωδιά αποτελείται από περισσότερες από 1.000 πτητικές οργανικές ενώσεις, μερικές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί, καθιστώντας την εξαιρετικά ατομική.

Δεν προτιμούν όλα τα είδη κουνουπιών τα ίδια αρώματα

Το πείραμα που περιελάμβανε 119 ενήλικες έδειξε ότι τα τρία είδη κουνουπιών δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν συλλογικά για το ποιος άνθρωπος ήταν πιο ελκυστικός. Αντίθετα, κάθε είδος ανταποκρίθηκε σε ένα ξεχωριστό προφίλ αρώματος.

Για παράδειγμα, το Ae. aegypti ήταν το μόνο είδος με μια μικρή προτίμηση για τους άνδρες συμμετέχοντες έναντι των γυναικών συμμετεχόντων. Τόσο το Ae. aegypti όσο και το Cx. quinquefasciatus προτίμησαν την απουσία ενώσεων όπως οι κυκλικές αλκοόλες και τα μονοτερπένια, ενώσεις που συνήθως βρίσκονται σε αρώματα και πολλά αιθέρια έλαια. Το Ae. albopictus έδειξε προτίμηση για κετόνες και φυτικές πτητικές οργανικές ενώσεις που εκκρίνονται από το δέρμα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η σύνθεση του μικροβιώματος του δέρματος φαίνεται να έχει επίσης σημασία. Για παράδειγμα, οι ερευνητές συνέδεσαν ορισμένες βακτηριακές οικογένειες με την έλξη του Cx. quinquefasciatus και άλλες με την αποστροφή.

«Μου είναι πλέον σαφές ότι τα μικροβιώματα του δέρματός μας καθορίζουν την ανθρώπινη υπογραφή οσμής μας», δήλωσε ο DeGennaro. «Κάθε είδος βρήκε τον δικό του τρόπο να αποκωδικοποιήσει αυτήν την υπογραφή».

Ανάπτυξη ειδικών απωθητικών

Καθώς το κλίμα αλλάζει, αυτά τα είδη κουνουπιών επεκτείνουν την εξάπλωσή τους. Οι ΗΠΑ κατέγραψαν πρόσφατα υψηλό 22ετίας σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.

Σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, τα κουνούπια μεταδίδουν ασθένειες κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, καθώς ο ζεστός καιρός φτάνει νωρίτερα και διαρκεί περισσότερο, έχουν περισσότερο χρόνο να μεταδώσουν ασθένειες.

Στη μελέτη τους, η ομάδα του FIU δημιούργησε λεπτομερή προφίλ ανθρώπινων οσμών και μικροβιωμάτων για να αναλύσει περαιτέρω ποιες ενώσεις, και σε ποιες συγκεντρώσεις, πυροδοτούν αντιδράσεις στα κουνούπια. Ελπίζουν να χαρτογραφήσουν χημικά στοιχεία ειδικά για κάθε είδος, για να βελτιώσουν τα απωθητικά και να ενημερώσουν τις στρατηγικές δημόσιας υγείας με βάση τα κουνούπια που είναι πιο συνηθισμένα σε ορισμένες περιοχές.

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