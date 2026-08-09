search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 11:35

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

09.08.2026 11:35
kounoupia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί συνολικά έξι θάνατοι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ και την καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η κ. Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι ο αριθμός των θανάτων από συνέπειες του Ιού του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημείωσε, πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά εννέα θάνατοι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 35.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί ενδημικά στην Ελλάδα από το 2010, με τον αριθμό των περιστατικών και των θανάτων να παρουσιάζει διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά.

Η Αττική συγκεντρώνει τα περισσότερα κρούσματα

Η φετινή εικόνα δείχνει αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται μέχρι στιγμής σε περιοχές της Αττικής, με κρούσματα να έχουν καταγραφεί σε διαφορετικά σημεία της, από τα βόρεια και τα νότια έως τα ανατολικά και τα δυτικά.

Μικρότερος αριθμός περιστατικών έχει καταγραφεί επίσης στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Τα κουνούπια μολύνονται από πτηνά που φέρουν τον ιό και στη συνέχεια μπορούν να τον μεταδώσουν στον άνθρωπο.

Όπως εξήγησε η κ. Ψαλτοπούλου, δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί από την εμφάνιση ενός κουνουπιού εάν αυτό είναι ικανό να μεταδώσει τον ιό.

Επιπλέον, η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί αρκετές ημέρες μετά το τσίμπημα, με αποτέλεσμα κάποιος να μην θυμάται καν ότι είχε τσιμπηθεί.

Ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες

Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, η μόλυνση από τον ιό δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτωματολογία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν ηπιότερα συμπτώματα, όπως πυρετός, πονοκέφαλος, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και εξάνθημα. Τα συμπτώματα αυτά, ωστόσο, δεν είναι ειδικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μπορεί να συνδέονται και με άλλες λοιμώξεις.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση συμπτωμάτων που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε μικρό ποσοστό ασθενών η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή μορφή, με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, αλλά και με:

  • σύγχυση ή αποπροσανατολισμό,
  • απώλεια συνείδησης,
  • σπασμούς,
  • παράλυση.

Σε περίπτωση τέτοιων συμπτωμάτων, η κ. Ψαλτοπούλου τόνισε ότι απαιτείται άμεση μετάβαση στο νοσοκομείο.

«Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τον γιατρό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η διάγνωση προκύπτει από την κλινική εικόνα σε συνδυασμό με τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Η σοβαρή νόσηση δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ωστόσο ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλίτιδας είναι υψηλότερος σε ορισμένες ομάδες.

Όπως ανέφερε η καθηγήτρια, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως από:

  • άτομα άνω των 60 ετών,
  • ανθρώπους με υποκείμενα προβλήματα υγείας,
  • άτομα με ανοσοκαταστολή.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εμφάνιση συμπτωμάτων θα πρέπει να οδηγεί σε επικοινωνία με γιατρό, ενώ τα πιο σοβαρά συμπτώματα απαιτούν νοσοκομειακή αξιολόγηση.

Η εγκεφαλίτιδα αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της λοίμωξης. Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται με εγκεφαλίτιδα, η πιθανότητα θανάτου κυμαίνεται στο 10%-20%.

Η πρόληψη βασίζεται στην προστασία από τα κουνούπια

Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ούτε ειδική αντιική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για τον λόγο αυτό, η προστασία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών αποτελεί το βασικό μέτρο πρόληψης.

Μεταξύ των μέτρων που συνέστησε η κ. Ψαλτοπούλου είναι:

  • η χρήση αντικουνουπικών, ανάλογα με την ηλικία,
  • η τοποθέτηση σιτών και η χρήση κουνουπιέρας,
  • η αξιοποίηση ανεμιστήρων και κλιματιστικών,
  • η απομάκρυνση στάσιμων νερών,
  • η επιλογή μακριών και φαρδιών ρούχων,
  • η αυξημένη προσοχή κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Αυξημένη κυκλοφορία και άλλων ιώσεων το καλοκαίρι

Η κ. Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε παράλληλα και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις που παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ο συγχρωτισμός σε τουριστικούς προορισμούς, παραλίες και χώρους διασκέδασης μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση λοιμώξεων του αναπνευστικού, μεταξύ των οποίων και η γρίπη Α.

Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να επιβαρύνουν την κατάσταση, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται σωστά οι κανόνες παρασκευής και συντήρησης των τροφίμων.

Για ήπια συμπτώματα, η καθηγήτρια συνέστησε ξεκούραση, χρήση αντιπυρετικών όταν χρειάζεται και παραμονή σε κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες για δύο έως τρεις ημέρες. Για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ακολουθούν άλλη θεραπεία, όπως ανέφερε, είναι σημαντική η επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό.

Διαβάστε επίσης:

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα: «Κρατήστε χαμηλό προφίλ» λόγω διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Η μεγαλύτερη μέρα της αυγουστιάτικης εξόδου: Πάνω από 34.000 ταξιδιώτες σήμερα από τον Πειραιά – Συνεχόμενες πληρότητες σε πλοία και ΚΤΕΛ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karpathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

erithros stavros nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια – Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε σε πόρτες – Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ

poreia-palaistini-thessaloniki-2
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα: «Κρατήστε χαμηλό προφίλ» λόγω διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένη σύνταξη: Το «κρυφό» όφελος της εξόδου στα 62 - Ποιοι κερδίζουν έως 86.000 ευρώ

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.08.2026 11:46
karpathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

palaistini
ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

1 / 3