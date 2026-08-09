Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

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Περισσότερες από 1.000 μέρες γενοκτονίας συμπληρώνονται στη Γάζα. Το Ισραήλ συνεχίζει τον αποκλεισμό, τους βομβαρδισμούς και τις δολοφονίες παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, ενώ στη Δυτική Οχθη έποικοι εξακολοθούν να κλέβουν τη γη των Παλαιστινίων.

Πάνω από 9.500 πολιτικοί κρατούμενοι (ανάμεσά τους 400 παιδιά) βρίσκονται στα ισραηλινά κελιά υπό την απειλή της θανατικής ποινής. Τουλάχιστον 1.111 Παλαιστινίοι –μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 243 παιδιά– έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη από τον Οκτώβριο του 2023.

Πριν από έναν χρόνο, στις 10 Αυγούστου 2025, ένα τεράστιο ποτάμι αλληλεγγύης στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, με κεφίγιες στους ώμους, πλημμύρισε την Ελλάδα από άκρο σε άκρο. Σε περισσότερες από 100 περιοχές, από μικρά χωριά μέχρι την πρωτεύουσα, συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα φιλοπαλαιστινιακών πρωτοβουλιών και δεκάδων συλλογικοτήτων και σωματείων και διαδήλωσαν κατά της γενοκτονίας. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, το BDS Greece (Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις), η Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα, το March to Gaza Greece, μαζί με κόμματα και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς οργανώνουν πάλι σε δεκάδες περιοχές στη χώρα διαδηλώσεις στην «Πανελλαδική Ημέρα Δράσης ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στην Παλαιστίνη».

Το BDS Greece υπογραμμίζει πως το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση είναι συνένοχοι στη γενοκτονία για συγκεκριμένους λόγους:

«- Μέσω Golden Visa και real estate, η Ελλάδα γίνεται καταφύγιο ισραηλινών κεφαλαίων, την ώρα που εμείς δεν βρίσκουμε σπίτι να μείνουμε.

– Τα νησιά μας μετατρέπονται σε θέρετρα χαλάρωσης για τους στρατιώτες του IDF που ρημάζουν πόλεις.

– Χρηματοδοτεί τη γενοκτονία με 5,8 δισ. ευρώ από τους φόρους μας (σε Elbit, PULS, SPIKE, «Ασπίδα Αχιλλέα»), λεφτά που λείπουν από την υγεία και την παιδεία.

– Μετατρέπει τη Σούδα και τις ελληνικές βάσεις σε ορμητήρια υποστήριξης των σχεδίων Τραμπ – Νετανιάχου, μπλέκοντας πιο βαθιά τη χώρα μας στον πόλεμο».

Από την πλευρά του, το March to Gaza Greece ζητά να υπάρξει «επαναφορά της υποχρέωσης βίζας για Ισραηλινούς πολίτες, έλεγχο Ισραηλινών στρατιωτικών/εφέδρων που βρίσκονται στην Ελλάδα για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου βάσει συστάσεων ΟΗΕ, διακοπή κάθε στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ και πλήρες εμπάργκο όπλων και κυρώσεις στο ισραηλινό καθεστώς απαρτχάιντ. […] Δεν θα επιτρέψουμε ο τόπος μας να γίνει το παραθεριστικό κέντρο των αυτουργών της γενοκτονίας. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι σημαίνει κατοχή και φασισμός και στέκεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης».

Oι φετινές διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στο περιθώριο της απόπειρας διώξεων 13 μονίμων κατοίκων της Σύρου σχετικά με τη συμμετοχή τους στην περσινή κινητοποίηση (22/7/2025) ενάντια στην άφιξη του ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στο νησί («Σύρος: απόπειρα διώξεων στην κινητοποίηση για το “Crown Iris”», 4/8/2026, «Εφ.Συν.»).

Καλέσματα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Αθήνα: Μοναστηράκι, 19.00

Πόρτο Ράφτη: Κυκλικός κόμβος, 11.30

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αγαλμα Βενιζέλου, 19.30

Παναγίτσα Εδεσσας: Bear Bones, 11.00

Ουρανούπολη Χαλκιδικής: Καμπούδι, 17.00

Κοζάνη: ΑΡΣΙΣ, Αγ. Χριστοφόρου 6, 20.30

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 19.30

Κόρινθος: Ισθμός, 19.30

Αρχαία Ολυμπία: Δημαρχείο, 19.00

Ναύπλιο: Δημαρχείο, 19.30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19.00

Καλαμάτα: Βόρειο πάρκινγκ Λαϊκής Αγοράς 19.30

ΘΡΑΚΗ

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 19.00

Ξάνθη: Κεντρική πλατεία, 19.30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Μέτσοβο: Κεντρική πλατεία, 12.00

Ιωάννινα: Πλατεία Μαβίλη, 19.30

Αρτα: Πλατεία Αγίου Δημητρίου, 19.30

Πρέβεζα: Πλατεία Μνημείου, Κρυοπηγή, 18.30

Πρέβεζα: Δικαστικό Μέγαρο, 19.30

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βόλος: Αγαλμα Παραλίας, 19.00

Μηλίνα Πηλίου: Είσοδος χωριού, 19.30

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Πηγές Κρύας, 19.30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 18.00

Θάσος: Εθνική Τράπεζα, 12.00

Λέσβος: Μυτιλήνη, Νομαρχία, 19.30

Πλωμάρι: 20.00

Ικαρία: Φύτεμα, 18.30

Φούρνοι Ικαρίας: Λιμάνι, 20.00

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Σκιάθος: Μπούρτζι, 12.30

Σκόπελος: Δημοτικό Καφενείο, 19.30

ΕΥΒΟΙΑ

Χαλκίδα: Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, 19.30

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Λευκάδα: Πλατεία Αγίου Μηνά, 20.00

Κεφαλονιά: Αργοστόλι, Κεντρική Πλατεία, 20.00

Ζάκυνθος: Πλατεία Σολωμού, 20.00

Κύθηρα: Χώρα, Πλατεία Στάη, 20.00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18.30

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ανδρος: Ανδρος ΚοινΣΕπ, 22.00

Μύκονος: Μύλοι, 19.15

Σέριφος: Λιβάδι, Μικρός Μόλος, 17.00

Κίμωλος: Πλατεία Κάμπου, 19.30

Νάξος: Πλατεία Μανδηλαρά, 19.30

Δονούσα: Λιμάνι Σταυρού, 19.30

Αμοργός: Αιγιάλη, Πλατεία, 17.30

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 20.00

Αστυπάλαια: Μύλοι, 20.00

Νίσυρος: Πλατεία Ηρώων, 19.00

Ρόδος: Είσοδος Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη», 18.30

ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Φρούριο Φίρκα, 19.00

Ρέθυμνο: Πλατεία Καλλιρρόης Παρρέν-Σιγανού, 19.30

Αγιος Νικόλαος: Κεντρική πλατεία, 11.00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 12.00

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