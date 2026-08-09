ΥΠΕΞ Ισραήλ σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα: «Κρατήστε χαμηλό προφίλ» λόγω διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

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Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να αποφύγουν συμπεριφορές που θα αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, καθώς σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες διαδηλώσεις κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ των Times of Israel, μια ομάδα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων σχεδιάζει μια «ημέρα οργής» (σ.σ. όπως τη χαρακτηρίζει) για τον πόλεμο στη Γάζα σε 36 τοποθεσίες στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε σημεία που επισκέπτονται τακτικά Ισραηλινοί τουρίστες.

«Δεδομένης της αναμενόμενης κλίμακας των διαδηλώσεων και της πιθανότητας μεγάλων συγκεντρώσεων και ταραχών, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Ισραηλινούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παραμείνουν μακριά από τους χώρους των διαδηλώσεων και τις μεγάλες συγκεντρώσεις, και να αποφύγουν οποιαδήποτε τριβή ή αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές», δηλώνει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ειδική ταξιδιωτική προειδοποίηση.

«Συνιστάται να κρατάτε διακριτικά τα σύμβολα που σας ταυτοποιούν ως Ισραηλινούς και Εβραίους και να αποφεύγετε να δημοσιεύετε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», συνεχίζει.

Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω της μαζικής άφιξης Ισραηλινών παραθεριστών στη χώρα, έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό για έποικους της Παλαιστίνης και στρατιώτες του IDF, κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής. Μόνο σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ, προγραμματίζονται να αναχωρήσουν σχεδόν 50 πτήσεις από το αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν με προορισμό την Ελλάδα.

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