Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, το «παράθυρο» για συμφωνία και το «όχι» Νετανιάχου στο σχέδιο για τη Γάζα

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με δυναμική απάντηση σε περίπτωση που δεν ανοίξουν σύντομα τα Στενά του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, εξετάζεται μια προκαταρκτική συμφωνία εξήντα ημερών μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν αποδέχεται το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γάζα, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις από τους ακροδεξιούς συμμάχους του στην κυβέρνηση, οι οποίοι ζητούν την απόρριψη της συγκεκριμένης συμφωνίας.

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Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν αποδέχεται το σχέδιο για τη Γάζα, το διεθνές πολιτικό σκηνικό παραμένει κάτι παραπάνω από εύθραυστο.

Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης (5/8) ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «θα χτυπήσουμε πολύ άγρια» σε περίπτωση κατά την οποία, όπως είπε στο Fox News, τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «πολύ σύντομα».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

Κατά τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν.

Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

Την περίοδο αυτή εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα κατά το κείμενο, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

Νετανιάχου: Δεν εγκρίνουμε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι η ισραηλινή πλευρά δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωσή του έγινε παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα δεν θα προχωρήσει πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούσε πως θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

«Εξετάζουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο, το οποίο δεν έχουμε δεχθεί: δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε προχθές, Δευτέρα, με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, το οποίο έχει αναλάβει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Κατά τη συνάντηση, έλαβε εγγυήσεις ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα χρειαστεί να αποχωρήσει από τις θέσεις που κατέχει σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν αυτή τη στιγμή περίπου το 60% του εδάφους της Γάζας.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται τη συμφωνία που γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε από το «Συμβούλιο Ειρήνης», η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές στη Γάζα.

Παράλληλα, περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από την περιοχή.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος διεκδικεί νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις από τους ακροδεξιούς συμμάχους του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι τελευταίοι έχουν καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμφωνία και ζητούν να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με στόχο την απόρριψή της.

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