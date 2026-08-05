Στενά του Ορμούζ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο

Takeaways by to pontiki AI Η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από διπλωματικές επαφές με τη μεσολάβηση του Κατάρ, του Ομάν και του Πακιστάν.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση λόγω της προσδοκίας αποκλιμάκωσης, αν και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν συνεχιζόμενες.

Το Ιράν διαψεύδει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας παράλληλα τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τις εν λόγω ιρανικές αξιώσεις ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών λιμανιών και πλοίων εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών διαδρομών παγκοσμίως.

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Η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι μπορεί να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με τη συμμετοχή του Ομάν, του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν σε νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Μπρεντ να πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις προσπάθειες για εξεύρεση συμβιβασμού, οι εχθροπραξίες και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται τόσο στο Στενό του Ορμούζ όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

«Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμία οριστική συμφωνία», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι αυτή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Ανάλογη αισιοδοξία εξέφρασε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Όπως δήλωσε, μια συμφωνία για να ανοίξει ξανά το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα μπορούσε να συναφθεί «σήμερα ή αύριο», δηλαδή την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Σε εξέλιξη οι μεσολαβητικές προσπάθειες

Το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, επιβεβαίωσε ότι οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Ματζίντ αλ Ανσάρι, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη», με στόχο να βρεθεί μια βραχυπρόθεσμη λύση που θα επιτρέψει την επανέναρξη του διαλόγου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, είχαν την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες για «αποκλιμάκωση των εντάσεων» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, καθώς και τις δυνατότητες «επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών».

Νέα πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Οι ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας επηρέασαν άμεσα τις αγορές ενέργειας.

Η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή ποικιλία αναφοράς, υποχώρησε την Τρίτη κατά 5,26%, στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Ιουλίου.

Η πορεία των τιμών παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων.

Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ που κατέρρευσε

Το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προέβλεπε την έναρξη μιας ανανεώσιμης διαδικασίας διάρκειας 60 ημερών.

Στόχος της ήταν ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων, με βασικότερο το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Η συμφωνία είχε επιτρέψει επίσης την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είχε κλείσει de facto το πέρασμα στις 28 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου, με τις ΗΠΑ να απαντούν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Η περίοδος ηρεμίας, ωστόσο, αποδείχθηκε σύντομη. Οι συγκρούσεις άρχισαν εκ νέου στις αρχές Ιουλίου, οδηγώντας ουσιαστικά σε κατάρρευση της συμφωνίας.

Μετά την επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών, το Ιράν έκλεισε και πάλι τα Στενά του Ορμούζ. Πλοία που επιχειρούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρούς κινδύνους.

Επίθεση σε φορτηγό πλοίο

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να περάσει από την περιοχή χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard Tech, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται.

Το περιστατικό καταδεικνύει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τις απευθείας συνομιλίες

Το Ιράν διέψευσε τη Δευτέρα ότι διεξάγει απευθείας διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Η διάψευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα διέταζε να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία. Στη συνέχεια, όμως, υπαναχώρησε, ανακοινώνοντας την αναβολή σχεδιαζόμενων μαζικών βομβαρδισμών σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Η εναλλαγή μεταξύ απειλών για καταστροφικά πλήγματα και εξαγγελιών περί τερματισμού της κρίσης αποτελεί επαναλαμβανόμενη τακτική του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου.

Η διαφωνία για τον έλεγχο του περάσματος

Η Τεχεράνη δεν επιθυμεί την επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

Οι ιρανικές Αρχές επιτρέπουν στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ να ακολουθούν μόνο μία συγκεκριμένη πορεία, κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Παράλληλα, επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του περάσματος και να επιβάλουν τέλη διέλευσης.

Η Ουάσιγκτον και άλλες χώρες απορρίπτουν τις συγκεκριμένες αξιώσεις, θεωρώντας ότι αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή και από τα δύο μέρη –ούτε τη βόρεια ούτε τη νότια–, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειάς μας», είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ο Μπαγαεΐ.

Νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια ώρα, η ένταση διευρύνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά, γνωστότερο ως Χούθι, και τη Σαουδική Αραβία άρχισαν εκ νέου στα μέσα Ιουλίου.

Το κίνημα των Χούθι, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, βρίσκεται αντιμέτωπο με το Ριάντ σε ένα νέο μέτωπο της περιφερειακής σύγκρουσης.

Ινδικό πλοίο βυθίστηκε την Τρίτη έπειτα από επίθεση, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της Υεμένης.

Οι ινδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι και τα 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία εδρεύει ουσιαστικά στη Σαουδική Αραβία, απέδωσε την επίθεση στους Χούθι.

Αποκλεισμός στα σαουδαραβικά λιμάνια

Στις 20 Ιουλίου, οι Χούθι ανακοίνωσαν την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνέχεια εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων του σουνιτικού βασιλείου, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία απάντησε με βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ανταρτών και ανακοίνωσε τη δημιουργία ναυτικής συμμαχίας.

Οι παράλληλες κρίσεις στο Στενό του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, παρά τις προσδοκίες ότι μια νέα διπλωματική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

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