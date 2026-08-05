Φωτιά στη Δυτική Αττική: Έκτη ημέρα μάχης με διάσπαρτες εστίες – Το Κανδήλι παραμένει το πιο δύσκολο σημείο – Σε «Red Code» 4 Περιφέρειες

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Στην έκτη ημέρα περνά η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με την εικόνα να εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν όλη τη νύχτα σε διάσπαρτες ενεργές εστίες και καπνογόνα σημεία, με το Κανδήλι Μεγάρων να παραμένει το πιο απαιτητικό τμήμα της περιμέτρου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έμφαση στον εντοπισμό και την κατάσβεση κάθε εστίας θερμότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναζωπύρωση, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενίσχυσης των ανέμων.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στους άξονες Ψάθα – Λούμπα – Βένιζα, Κανδήλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Παράλληλα, ενεργά σημεία εξακολουθούν να εντοπίζονται κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σημείωσε ότι οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, με κύριο στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επέκταση.

Στο Κανδήλι το δυσκολότερο σημείο

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, υπογράμμισε ότι «η μάχη είναι ακόμη ενεργή», επισημαίνοντας πως η πυρκαγιά δεν έχει σταματήσει και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Στον άξονα Ψάθα – Λούμπα – Βένιζα η κατάσταση χαρακτηρίζεται σχετικά σταθερή, ωστόσο παραμένουν μικρές ενεργές εστίες, τα λεγόμενα «καντηλάκια», που μπορούν να οδηγήσουν σε νέα έξαρση.

Το πιο απαιτητικό τμήμα εντοπίζεται στο Κανδήλι, στο νοτιοανατολικό μέρος της περιμέτρου, όπου το δύσβατο και επικλινές έδαφος δυσχεραίνει την πρόσβαση και την πλήρη κατάσβεση των κορμών που εξακολουθούν να καίγονται. Στο σημείο επιχειρούν δασοκομάντος και μηχανήματα έργου, τα οποία διανοίγουν ζώνες και δρόμους πρόσβασης.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος υπέστη κάκωση στο πόδι.

Περισσότεροι από 570 πυροσβέστες στο πεδίο

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν 575 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα.

Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν 26 πυροσβέστες από τη Ρουμανία με πέντε οχήματα και 23 πυροσβέστες από τη Γαλλία με τέσσερα οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας επιχείρησαν συνολικά 34 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις στα πιο δύσκολα σημεία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι δήμοι που έχουν πληγεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Οι αντιπυρικές ζώνες που ανέκοψαν τη φωτιά

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς διαδραμάτισαν οι αντιπυρικές ζώνες και οι καθαρισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Antinero».

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στο μέτωπο προς την Ψάθα η φωτιά, σε αρκετά σημεία, κινήθηκε έρπουσα χωρίς να καταστρέψει το δάσος, καθώς είχαν προηγηθεί εργασίες απομάκρυνσης καύσιμης ύλης.

Το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, η φωτιά ανακόπηκε πριν φτάσει στην Ψάθα, μέσα από τον συνδυασμό των προληπτικών παρεμβάσεων και των ειδικών ζωνών καταστολής που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Αντίστοιχα, η ζώνη που διανοίχθηκε από βορρά προς νότο στον άξονα Άγιος Νεκτάριος – Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή ανέκοψε το μέτωπο που κινούνταν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τα Βίλια.

Σημαντική ήταν και η μεγάλη αντιπυρική ζώνη βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταρίου, η οποία συνέβαλε στην αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς προς τα Βίλια και την Πάρνηθα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι οι συγκεκριμένες ζώνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς αποτελούν επιχειρησιακές ζώνες καταστολής και διαφέρουν από τις μόνιμες αντιπυρικές ζώνες πρόληψης που εντάσσονται στον χειμερινό σχεδιασμό.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την οριοθέτηση

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, επισημαίνοντας πως οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν αποτελεσματικότερα.

Όπως τόνισε, εφόσον δεν σημειωθούν νέες αναζωπυρώσεις ή εκτεταμένες καπνοδόχοι μέχρι το μεσημέρι, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη. Σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσει σταδιακά η αποδέσμευση μέρους των δυνάμεων που έχουν μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Δικαιοσύνη η έρευνα για τα αίτια

Σε ό,τι αφορά την έναρξη της πυρκαγιάς, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει καταθέσεις, τεχνικά στοιχεία και ευρήματα, ενώ η τελική κρίση για τα αίτια και τυχόν ευθύνες θα προκύψει μέσα από τη δικαστική έρευνα.

Ο Κώστας Τσίγκας υπογράμμισε παράλληλα ότι οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συντηρούνται με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά.

Σε Red Code η Αττική και άλλες τρεις περιοχές

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στη Δυτική Αττική, ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τετάρτη.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

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