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04.08.2026 23:05

Ψάθα: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των ελικοπτέρων

04.08.2026 23:05
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Σε νομικές ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του δικού τους ανθρώπου αποφάσισαν να προχωρήσουν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα μέλους του πληρώματος του ελικόπτερου που συνετρίβη στην Ψάθα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου Βάσως Πανταζή, η οικογένεια έδωσε εντολή στο δικηγορικό γραφείο να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες.

Τις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μητέρα και η αδελφή του θύματος αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου που, σύμφωνα με τη διερεύνηση, ενδέχεται να συνέβαλε με πράξη ή παράλειψή του στον θάνατό του.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου.

Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Αττική έχασαν τη ζωή τους ο 46χρονος Δανός πιλότος Ρούνε Κίνταλ και ο Έλληνας σύνδεσμος/συντονιστής του πληρώματος.

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