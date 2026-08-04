Σύρος: Σε ανωμοτί εξέταση κλήθηκαν 12 πολίτες για συμμετοχή στις διαδηλώσεις κατά του Crown Iris

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Κλήσεις για ανωμοτί εξέταση έλαβαν 12 πολίτες της Σύρου που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο νησί και υπέρ της Παλαιστίνης, σύμφωνα με την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου.

Όπως αναφέρει η συλλογικότητα σε ανακοίνωσή της, το Λιμεναρχείο Σύρου, έπειτα από εισαγγελική εντολή, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί «η τυχόν τέλεση των αξιόποινων πράξεων της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι 12 πολίτες κλήθηκαν να δώσουν ανωμοτί κατάθεση επειδή ταυτοποιήθηκαν ως παρόντες στην κινητοποίηση, χωρίς, όπως υποστηρίζεται, να τους αποδίδεται ρόλος διοργάνωσης ή συντονισμού, ούτε να συνδέονται με τις πράξεις που εξετάζονται.

«Αυτές τις μέρες, διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου, με εισαγγελική εντολή, προκαταρκτική εξέταση “για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους”. Ήδη μέχρι σήμερα, 12 συμπολίτες μας έχουν κληθεί να δώσουν ανωμοτί (χωρίς όρκο) εξέταση, καθώς ταυτοποιήθηκαν ως παρόντες/παρούσες στην κινητοποίηση, χωρίς να τους αποδίδεται καθοδηγητικός/συντονιστικός ρόλος και χωρίς να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις υπό διερεύνηση αξιόποινες πράξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου κάνει λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού και ποινικοποίησης του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, καλώντας σωματεία, συλλόγους, συλλογικότητες, πολιτικές οργανώσεις και πολίτες να καταδικάσουν, όπως σημειώνει, τις διώξεις σε βάρος του αντιπολεμικού κινήματος.

«Καλούμε τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες, τις πολιτικές οργανώσεις, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, και κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται την ειρήνη, τις δημοκρατικές ελευθερίες και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, να καταδικάσουν την επιχείρηση εκφοβισμού και ποινικοποίησης του αντιπολεμικού κινήματος με αβάσιμες δικογραφίες. Συνεχίζουμε τον αγώνα, για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την υπεράσπιση των θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και τη διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών, απέναντι στον πόλεμο, την καταστολή και τις… επαπειλούμενες διώξεις», σημειώνει η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ (22/7/2025) ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ CROWN IRIS

Την περασμένη εβδομάδα έκλεισε ένας χρόνος από τότε που, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στη Σύρο (22 Ιουλίου 2025), σε μια αυθόρμητη κινητοποίηση, εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού διαδηλώσαμε ειρηνικά ενάντια στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Μία κινητοποίηση που αποτέλεσε την αφετηρία πολλών επόμενων, σε κάθε λιμάνι άφιξης του εν λόγω κρουαζιερόπλοιου. Όπως είναι γνωστό, παρά τη διαβεβαίωση των αστυνομικών και λιμενικών δυνάμεων, αλλά και του ίδιου του Εισαγγελέα Εφετών Σύρου, προς τον Πλοίαρχο του Crown Iris, ότι ήταν σε θέση να εγγυηθούν την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, τελικά, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρία, ο Πλοίαρχος αποφάσισε να αποπλεύσει για άλλον προορισμό χωρίς να επιτρέψει την αποβίβαση.

Έναν χρόνο μετά, αυτές τις μέρες, διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου, με εισαγγελική εντολή, προκαταρκτική εξέταση “για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της παρακώλυσης συγκοινωνιών και της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους”. Ήδη μέχρι σήμερα, 12 συμπολίτες μας έχουν κληθεί να δώσουν ανωμοτί (χωρίς όρκο) εξέταση, καθώς ταυτοποιήθηκαν ως παρόντες/παρούσες στην κινητοποίηση, χωρίς να τους αποδίδεται καθοδηγητικός/συντονιστικός ρόλος και χωρίς να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις υπό διερεύνηση αξιόποινες πράξεις. Το μόνο που τεκμηριώνεται από το φωτογραφικό υλικό και τις ένορκες καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία είναι η παρουσία τους στην κινητοποίηση, ενώ η επιλογή τους, από το σύνολο των κατοίκων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, φαίνεται ότι έγινε εντελώς τυχαία και άρα οποιοσδήποτε βρισκόταν στην κινητοποίηση θα μπορούσε να κληθεί ως ύποπτος τέλεσης αδικήματος. Επιπλέον, από τις παριστάμενες αστυνομικές, λιμενικές και εισαγγελικές αρχές, που ήταν παρούσες κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, δεν διαπιστώθηκε η τέλεση καμίας αξιόποινης πράξης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν προχωρήσει σε προσαγωγές ή/και συλλήψεις, με τη διαδικασία του αυτόφωρου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, η οποία δεν στοχοποιεί απλώς μερικούς μεμονωμένους αγωνιστές/αγωνίστριες της Σύρου, αλλά ολόκληρο το πανελλαδικό αντιπολεμικό κίνημα. Αποτελεί τη συνέχεια μιας διαρκούς κλιμάκωσης, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας ποινικοποίησης της κοινωνικής διαμαρτυρίας και απομαζικοποίησης του αντιπολεμικού κινήματος. Από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν οι κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ως απειλή για τη δημόσια τάξη (ακόμα και για “επαπειλούμενη τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής”, όπως ανέφερε το Λιμεναρχείο Σύρου σε πρόσφατη ανακοίνωσή του). Ακολούθησαν απαγορεύσεις συναθροίσεων και πορειών, πρωτοφανής αστυνομική παρουσία και αναίτιες προσαγωγές πολιτών.

Τώρα επιχειρείται η μετατροπή της πολιτικής διαμαρτυρίας σε αντικείμενο ποινικής διερεύνησης, αποδίδοντάς της χαρακτηριστικά που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Όπως οι πάντες γνωρίζουν,οι μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις απέδειξαν τον μαζικό και απολύτως ειρηνικό χαρακτήρα τους, με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση στον πόλεμο, στη γενοκτονία και στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο που να μπορεί να θεμελιώσει ισχυρισμούς περί υποκίνησης βίας ή μίσους.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος φόβου, ώστε κάθε επόμενη κινητοποίηση να πραγματοποιείται υπό την απειλή ποινικών συνεπειών. Πρόκειται για μια προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται. Όπως αποδείχθηκε, όμως, και το προηγούμενο διάστημα, κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, γεννά ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, συμμετοχή και αλληλεγγύη. Όπως δεν φοβηθήκαμε όταν απαγορεύτηκαν οι πορείες, όταν το νησί μετατράπηκε σε πεδίο αστυνομικής επιτήρησης, όταν έγιναν οι προσαγωγές, έτσι δεν πρόκειται να φοβηθούμε ούτε τώρα.

Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον γενικευμένης πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πείσμα να αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο, στη γενοκτονία, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους, που απειλούν όλους τους λαούς της περιοχής, και ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της κοινωνίας να υψώνει τη φωνή της απέναντι στα εγκλήματα πολέμου και σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης ή κανονικοποίησής τους.

Καλούμε τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες, τις πολιτικές οργανώσεις, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, και κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται την ειρήνη, τις δημοκρατικές ελευθερίες και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, να καταδικάσουν την επιχείρηση εκφοβισμού και ποινικοποίησης του αντιπολεμικού κινήματος με αβάσιμες δικογραφίες.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την υπεράσπιση των θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και τη διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών, απέναντι στον πόλεμο, την καταστολή και τις … επαπειλούμενες διώξεις.

Η κοινωνία της Σύρου δεν εκφοβίζεται, δεν φιμώνεται, συνεχίζει να αγωνίζεται.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΡΟΥ

Ερμούπολη, 3 Αυγούστου 2026».

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