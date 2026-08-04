Μυστράς: Τι υποστήριξε στις Αρχές ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρεί

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Φρίκη προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στον Μυστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη, αποκρύπτοντας τον θάνατο του για να εισπράττει την σύνταξη του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν σήμερα τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί όμως ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.

Κατόπιν αυτού, έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία, και στο υπόγειο, βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη το πτώμα του 90χρονου πατέρα του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθη και εξεταζόμενος ομολόγησε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια και αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξη του.

Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Ο 55χρονος υποστήριζε ότι ο πατέρας του ήταν στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάθεσης, ο 55χρονος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό. Αμέσως μετά, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής όπου εντόπισαν την αδελφή του, η οποία υποστήριξε πως ο πατέρας τους, από το 2001, είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 55χρονου, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφού στο σπίτι του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο 55χρονος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο προκειμένου να λάβει άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου.

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