Ανατριχίλα στον Μυστρά: Έκρυψε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει εισπράττει τη σύνταξη

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Μακάβριο έυρημα έκρυβε ο καταψύκτης ξενοδοχείου στον Μυστρά της Λακωνίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ξενοδόχος είχε βάλει στον καταψύκτη τη σορό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη.
Εκτιμάται ότι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός πέθανε πριν από 4-5 χρόνια αλλά ο θάνατος του ουδέποτε δηλώθηκε και οι συντάξεις εισπράττονταν κανονικά όλα αυτό το διάστημα.
Ο γιος του είχε κινήσει υποψίες στον Μυστρά, καθώς δεν επέτρεπε στους ντόπιους να μπαίνουν ούτε στην αυλή του ξενοδοχείου.
Η σύζυγος του ηλικιωμένου και μητέρα του ξενοδόχου πέθανε πριν από 7 χρόνια.
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