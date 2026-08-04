Ανατριχίλα στον Μυστρά: Έκρυψε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει εισπράττει τη σύνταξη

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Μακάβριο έυρημα έκρυβε ο καταψύκτης ξενοδοχείου στον Μυστρά της Λακωνίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ξενοδόχος είχε βάλει στον καταψύκτη τη σορό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη.

Εκτιμάται ότι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός πέθανε πριν από 4-5 χρόνια αλλά ο θάνατος του ουδέποτε δηλώθηκε και οι συντάξεις εισπράττονταν κανονικά όλα αυτό το διάστημα.

Ο γιος του είχε κινήσει υποψίες στον Μυστρά, καθώς δεν επέτρεπε στους ντόπιους να μπαίνουν ούτε στην αυλή του ξενοδοχείου.

Η σύζυγος του ηλικιωμένου και μητέρα του ξενοδόχου πέθανε πριν από 7 χρόνια.

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