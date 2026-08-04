Τραγικός θάνατος γυναίκας στη Λέρο – Φορτηγό την παρέσυρε κάνοντας όπισθεν

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 4/8, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο.

Σύμφωνα με το lerosnews.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό, το οποίο κινείτο με την όπισθεν, παρέσυρε τη γυναίκα, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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