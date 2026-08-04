Έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

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Η διερεύνηση του δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στα Μέγαρα, το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, στην περιοχή της Ψάθας, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών).

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος, ελληνικής και δανικής υπηκοότητας, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ελληνικής και βρετανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η ανεξάρτητη διερεύνηση ασφαλείας για το δυστύχημα άρχισε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, μία ημέρα μετά το περιστατικό. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές προχωρούν στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η διερεύνηση ασφαλείας δεν αποσκοπεί, με οποιονδήποτε τρόπο, στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθυνών, αλλά έχει αποκλειστικό σκοπό «τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων ή συμβάντων στο μέλλον».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία της διερεύνησης ασφαλείας είναι διακριτή από κάθε δικαστική έρευνα που αφορά στο ίδιο περιστατικό. Όπως αναφέρεται, οι αρμόδιοι ερευνητές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία και μαρτυρίες, καθώς και στον χώρο του δυστυχήματος, όπου απαιτείται σε συνεργασία με τις δικαστικές Αρχές που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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