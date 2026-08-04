Ιδού το κράτος της «σταθερότητας» (οκτώ νεκροί κι οκτώ ερωτήματα)

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Στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον περισσότερο στις διαμάχες μεταξύ συγγενών ωστόσο την ελληνική πολιτική ζωή την στοιχειώνει πάντα το σύνθημα των διαδηλωτών των Τεμπών και μιας νεολαίας που εγκαταλείπει παντοιοτρόπως τον τόπο: «Δεν ήταν η ώρα η κακιά αλλά η χώρα η κακιά!»

Σε ποια συγκυρία εμπίπτουν οι δολοφονικές πυρκαγιές;

Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, αν κι όχι σε όλα τα σκέλη της μιας κι οι ευθύνες αρκετών πολιτικών για την σύμβαση 717 τεχνηέντως παρακάμφθηκαν, προς δόξα του ευρωπαϊκού profile της ορμπανίζουσας χώρας.

Το κράτος ώρες-ώρες φαίνεται σαν να έχει πέσει θύμα πειρατείας από δυνάμεις του χθες και του προχθές. Η επταετής νομή της εξουσίας από μια κυβέρνηση-επιτομή του βαλκανικού κατσαπλιαδισμού έχει συγκεντρώσει ήδη την προσοχή των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών, δοθέντος ότι οι εσωτερικοί θεσμοί έχουν προ πολλού αλωθεί.

Όταν η τύχη εξ αντικειμένου δεν παίζει κανένα ρόλο (πχ ΟΠΕΚΕΠΕ) και δεν μπορεί κανείς να την επικαλεστεί ως δικαιολογία, αναδεικνύονται η πρόθεση, η προμελέτη, ο σχεδιασμός, η omerta, η συγκάλυψη κοκ. Ο Φραπές κι η Καλλιόπη της Φερράρα προφανώς δεν είναι οι μεγαλύτεροι Έλληνες εγκληματίες ωστόσο μαρτυρούν, ως ευανάγνωστα ίχνη, την ύπαρξη μιας ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης. Όπως λέει και το αρχαίο ρητό: «εξ όνυχος τον λέοντα …»

Γιατί άραγε υπάρχει το παγόβουνο των μυριάδων οπεκεπεδούχων, γιατί υπάρχει τόσο ξεδιάντροπη συμμετοχή των θεσμών στην omerta, γιατί εμμένει στους πολιτικούς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πως το επιτελικό κράτος των υποκλοπών δηλώνει τέτοια παράδοξη άγνοια; Πιθανότατα γιατί το ψάρι βρωμάει από το επιτελικό κεφάλι του και γι’ αυτό, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί Ειδικό Δικαστήριο, όσο κι αν εκκρεμούν ακόμη οι προφανείς πολιτικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

ΟΚΤΩ οι ΝΕΚΡΟΙ

Πριν από πέντε έτη (21 Αυγούστου 2021), ο κ Πρωθυπουργός, που ως γνωστόν δεν εργαλειοποιεί ποτέ του τις καταστροφές ουδέ τυμβωρυχεί, είχε κάνει μέσα στην Βουλή την γνωστή επαίσχυντη δήλωση. Το 112 κι η πρόταξη της ανθρώπινης ζωής αποτελούσε απάντηση σε κάθε αποτίμηση περιβαλλοντικών ή οικονομικών επιπτώσεων και μια αντιπολίτευση με 104 θύματα στην πλάτη της από το Μάτι, «δεν δικαιούτο δια να ομιλεί …».

Βάσει των δικών του λοιπόν κριτηρίων δεν θα σταθώ διόλου στην τεράστια έκταση των σημερινών καταστροφών, στις τραγικές επιπτώσεις στην ζωή πολλών ανθρώπων ή στις επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης θα παραλείψω τις όποιες κυβερνητικές ευθύνες στο επίπεδο της πρόληψης όταν ξέρουμε πως οι χειρότερες φωτιές ξεκίνησαν από ΧΥΤΑ, καλώδια της ΔΕΗ (ΔΕΔΗΕ) και εργασίες ανεμογεννητριών γιατί ενδεχομένως να βαρύνονται χαμηλότερα ιεραρχικώς επίπεδα της διοίκησης.

Θα παραμείνω στο σημερινό άρθρο αποκλειστικά στα περί εναέριας πυρόσβεσης και δη στο ποιοτικό στοιχείο του αν έγιναν όλα όσα ήταν δυνατά προκειμένου να μην χαθούν ζωές κι αν ο κ Μητσοτάκης είναι ειλικρινής απέναντι στους οκτώ θανάτους που έχουν σημειωθεί ήδη στις 2 Αυγούστου, δηλαδή στο μέσον της κρίσιμης περιόδου.

Βάσει των δικών του λοιπόν κριτηρίων δεν θα σταθώ διόλου στην τεράστια έκταση των σημερινών καταστροφών, στις τραγικές επιπτώσεις στην ζωή πολλών ανθρώπων ή στις επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης θα παραλείψω τις όποιες κυβερνητικές ευθύνες στο επίπεδο της πρόληψης όταν ξέρουμε πως οι χειρότερες φωτιές ξεκίνησαν από ΧΥΤΑ, καλώδια της ΔΕΗ (ΔΕΔΗΕ) και εργασίες ανεμογεννητριών γιατί ενδεχομένως να βαρύνονται χαμηλότερα ιεραρχικώς επίπεδα της διοίκησης.

Θα παραμείνω στο σημερινό άρθρο αποκλειστικά στα περί εναέριας πυρόσβεσης και δη στο ποιοτικό στοιχείο του αν έγιναν όλα όσα ήταν δυνατά προκειμένου να μην χαθούν ζωές κι αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ειλικρινής απέναντι στους οκτώ θανάτους που έχουν σημειωθεί ήδη στις 2 Αυγούστου, δηλαδή στο μέσον της κρίσιμης περιόδου.

… ΟΚΤΩ και τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.Η ενίσχυση με υλικά μέσα χωρίς τους αναγκαίους λειτουργούς αποτελεί άραγε γενίκευση του μοντέλου Γεωργιάδη στο ΕΣΥ; Δηλαδή όπως γίνεται με τα εγκαίνια σε νοσοκομεία με νέες λαδομπογιές, κουρτίνες και μοκέτες αλλά χωρίς ιατρούς και νοσηλευτές έτσι και στην εναέρια πυρόσβεση; Ποια έννοια είχαν τα περίλαμπρα εγκαίνια κατά τον Νοέμβριο του 2025 των τριών Diamonds- ιδιόκτητων αεροσκαφών της Πυροσβεστικής με αρμοδιότητες εναέριου συντονισμού; Αποκτήθηκαν είπε τότε ο Πρωθυπουργός, με «ταχύτατες» διαδικασίες προμήθειας ωστόσο δεν είχαν φροντίσει εξίσου «ταχύτατα» το ποιος θα τα πετάει;

2.Υπήρξε στην Ψάθα εναέριος συντονισμός ή αυτός έγινε από το έδαφος; Πέραν από τα Diamond του κουτιού που ρώτησα ήδη αν πετούν ή όχι και γιατί, τίθεται και το ερώτημα του τι ακριβώς συνέβαινε με τα παλιότερα μέσα εναέριου συντονισμού. Αυτά ήταν τουλάχιστον διαθέσιμα ή και πολλά από αυτά παρέμεναν καθηλωμένα (πχ. λόγω βραδυπορούσας συντήρησης);

3.48 ώρες μετά το δυστύχημα κι ενώ έχει υπάρξει από την πρώτη στιγμή κι από χείλη εμπειρογνωμόνων το ερώτημα του ποιος ασκούσε την κρατική αρμοδιότητα του εναέριου συντονισμού, η Πυροσβεστική και το αρμόδιο Υπουργείο σιωπούν ενώ όλα παραπέμπονται στο ελληνικό FBI και σε άλλον υπουργό;

4.Γιατί κατά σύστημα μετακυλήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και στην ενοικίαση τόσοι κρίσιμοι πόροι των υπηρεσιών επειγόντων, υπηρεσιών που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του δημόσιου αγαθού; Δεδομένου ότι πρόκειται για πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ελληνικού κράτους (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κοκ) γιατί δεν ενισχύθηκαν προς τούτο τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες; Πόσα ιδιωτικά ελικόπτερα εκτελούν εναέρια πυρόσβεση στην Ελλάδα σήμερα κι υπάρχει άραγε κάποιο ευρωπαϊκό ανάλογο τόσο μεγάλου μισθωμένου στόλου;

5.Λήφθηκε καθόλου υπ’ όψιν η αρνητική ελληνική εμπειρία εμπλοκής ιδιώτη στα επείγοντα όταν υπάρχει το ιστορικό με τις τρείς πτώσεις ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, αυτών που οδήγησαν στο να αναλάβει η ασφαλής ΠΑ την λειτουργία των πτητικών μέσων του ΕΚΑΒ, από 20ετίας;

6.Ο ιδιώτης άραγε ίπταται στους ελληνικούς αιθέρες με τους ίδιους όρους ασφαλείας ή γίνονται εκπτώσεις; Γιατί άραγε όταν πρόκειται για πτήση πάνω από θάλασσα ένα κρατικό ελικόπτερο απαγορεύεται διαρρήδην να πετάει με έναν χειριστή ενώ στα ιδιωτικά αυτό επιτρέπεται; Ένας μόνον είναι ο χειριστής κι αυτός αλλοδαπός ενώ ο δεύτερος επιβαίνων των ελικοπτέρων Bell είναι μεταφραστής!

7.Η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία είχε μια σειρά ατυχημάτων κατά το τελευταίο έτος. Τα προηγούμενα τρία εξ όσων γνωρίζω δεν είχαν θύματα. Τι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν δια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας ή μήπως περιμένανε να υπάρξουν πρώτα θύματα;

8.Νωρίτερα κατά την ίδια ημέρα της σύγκρουσης των μισθωμένων ελικοπτέρων, είχε προηγηθεί μια ανάρτησή αυτοθαυμασμού του Πρωθυπουργού, όπου λίγο-πολύ ενοχοποιούσε την φύση, μια οντότητα μάλλον θεωρητική. Μετά το επιχειρησιακό Waterloo μήπως δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας πιο προσωποποιημένης ανάληψης πολιτικής ευθύνης πχ. δια κάποιας παραίτησης;

Υ.Γ. Για λόγους ιστορικούς παραθέτω την επικολυρική ομιλία Μητσοτάκη κατά τα εγκαίνια των συντονιστικών αεροσκαφών Diamonds της Πυροσβεστικής, που αργούν.

*Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι ανεξάρτητη Βουλευτής Πέλλας

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