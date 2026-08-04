Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα – Μάχη σε τρία μέτωπα για τον περιορισμό της – Live

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Μετά την τέταρτη συνεχόμενη νύχτα μάχης των πυροσβεστών, τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική βρίσκονται σε ύφεση.

Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου προκαλούνται συνεχείς αναζωπυρώσεις καθώς υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες.

Η περιοχή επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς: βόρεια προς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κιθαιρώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη και νοτιοανατολικά προς Κανδήλι, Μονή Καμάρα και Μέγαρα.

Κρίσιμες θεωρούνται οι ώρες μετά τις 13:00-13:30, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, ευνοώντας νέες αναζωπυρώσεις.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά έχει επηρεάσει περίπου 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες.

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Στον ανακριτή ο δήμαρχος Στυλίδας και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευαστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία