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04.08.2026 10:02

Γουατεμάλα: Πορτοκαλί συναγερμός μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο (Video)

04.08.2026 10:02
guatemala-ifaistio-fuego
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι αρχές της Γουατεμάλας κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο εκλύει λάβα, αέρια και πυκνή τέφρα.
  • Ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμό Καταστροφών διέταξε την εκκένωση δύο οικισμών που βρίσκονται πλησίον του ηφαιστείου για την προστασία των κατοίκων.
  • Η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή των σχολικών μαθημάτων στην ευρύτερη περιοχή και στο κλείσιμο οδικού άξονα που συνδέει το νότιο τμήμα με την πόλη Αντίγκουα.
  • Το Φουέγκο αποτελεί το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής και η νέα φάση της δραστηριότητάς του ξεκίνησε από το πρωί της Δευτέρας.

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Σε κατάσταση «κινδύνου», ένα επίπεδο πριν από τον κόκκινο συναγερμό, τέθηκε τη Δευτέρα η Γουατεμάλα, μετά την ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο.

Το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, εκλύει λάβα, μεγάλες ποσότητες αερίων και πυκνά σύννεφα τέφρας.

Εκκενώθηκαν δύο γειτονικοί οικισμοί

Ο Εθνικός Συντονισμός για τον Περιορισμό Καταστροφών (Conred) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι κηρύχθηκε πορτοκαλί συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας της έκρηξης του Φουέγκο.

Η αρμόδια υπηρεσία είχε ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Δευτέρας την εκκένωση δύο οικισμών που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο.

Έκλεισαν σχολεία και βασικός οδικός άξονας

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας προχώρησε επίσης σε έκτακτα μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα:

  • Ανεστάλησαν τα μαθήματα στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής.
  • Έκλεισε ο δρόμος που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα.
  • Η Αντίγκουα περιλαμβάνεται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αυξήθηκε η ένταση της έκρηξης

Το Φουέγκο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής.

Η νέα φάση της έκρηξής του ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η δραστηριότητά του εντάθηκε.

Το ηφαίστειο έχει ύψος 3.763 μέτρα και οι εκρήξεις του έχουν οδηγήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια σε μαζικές εκκενώσεις κατοίκων.

Οι προηγούμενες εκρήξεις του Φουέγκο

Πέρυσι, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους, όταν το ηφαίστειο άρχισε να εκλύει αέρια και τέφρα.

Αντίστοιχα, έκρηξη που σημειώθηκε το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση περίπου 1.200 κατοίκων.

Η πλέον πολύνεκρη έκρηξη των τελευταίων ετών είχε καταγραφεί το 2018. Τότε, η λάβα έπληξε χωριό στις πλαγιές του ηφαιστείου, προκαλώντας τον θάνατο 215 ανθρώπων, ενώ περίπου 200 ακόμη είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Στον «δακτύλιο της φωτιάς» η Γουατεμάλα

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

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