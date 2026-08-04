Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη η κηδεία του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δημοσία δαπάνη, την Πέμπτη (6/8) θα γίνει η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του.

Ο Λάκης Χαλκιάς άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (2/8), σε ηλικία 82 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την πορεία του.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν, Ντόμινικ Σέσα, αποκαλύπτει τι έμαθε για τον εκλιπόντα σεφ

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά



