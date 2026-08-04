«The Princess Diaries»: Η Anne Hathaway γιόρτασε την 25η επέτειο του ρόλου της στην ταινία – «Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί» (photos/videos)

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Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) γιόρτασε την 25η επέτειο του πρωτοποριακού της ρόλου στην ταινία «The Princess Diaries» («Το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας») χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ».

Η Αμερικανίδα υποδύθηκε τη Μία Θερμόπολις (Mia Thermopolis) στην ταινία ενηλικίωσης της Disney του 2001. Οι θεατές παρακολουθούν τη Μία, καθώς μαθαίνει ότι είναι η πριγκίπισσα του θρόνου της Τζένοβα.

Σε ανάρτηση στο Instagram που συνοδευόταν από βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας, η Χάθαγουεϊ έγραψε: «25 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους που αγαπάτε το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας όσο κι εγώ – είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένειά μου».

Η Αν Χάθαγουεϊ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της ταινίας Γκάρι Μάρσαλ (Garry Marshall), ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2016.

«Σ’ αγαπώ Γκάρι, μου λείπεις κάθε μέρα», έγραψε.

Στο βίντεο, η Χάθαγουεϊ λέει ότι η δημιουργία της ταινίας ήταν «πραγματικά μια μαγική εμπειρία» και προσθέτει ότι ήταν «τόσο διασκεδαστική».

Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Μία το 2004 για την ταινία «The Princess Diaries 2: Royal Engagement», και φέρεται να πρωταγωνιστεί σε μια επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς.

Προηγήθηκε η ανάρτηση της ηθοποιού Μάντι Μουρ (Mandy Moore), η οποία υποδύεται τη Λάνα Τόμας (Lana Thomas), μια δημοφιλή μαζορέτα που εκφόβιζε τη Μία στο «The Princess Diaries», η οποία επίσης αναφέρθηκε στο σημαντικό ορόσημο.

«Πριν από 25 χρόνια, “Το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας” άρχισε να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη και περπάτησα στο πρώτο κόκκινο χαλί για την πρώτη μου ταινία. Πόσο τρελό είναι αυτό; Έχοντας ξεκινήσει στο μουσικό θέατρο, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα περνούσα τα επόμενα 25 χρόνια συνδυάζοντας την αγάπη μου για το τραγούδι και την υποκριτική με τόσους πολλούς απίστευτους τρόπους», επισήμανε.

«Ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σημείωσε.

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