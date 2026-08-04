Ρέθυμνο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ – Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (4/8) στις αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό του πτώματος ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με το creta24, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη με βούλευμα εισαγγελίας – Κατηγορούνταν για την βόμβα σε σπίτι

Πηγές Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας: Αρμοδιότητα του FAA η διερεύνηση του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα

Σύρος: Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφασίζει για την προφυλάκιση ή μη του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας