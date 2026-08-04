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04.08.2026 12:48

Ρέθυμνο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ – Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

04.08.2026 12:48
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (4/8) στις αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό του πτώματος ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με το creta24, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

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