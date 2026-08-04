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04.08.2026 10:36

Σύρος: Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφασίζει για την προφυλάκιση ή μη του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας

04.08.2026 10:36
syros

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Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου συνεδριάζει σήμερα για να αποφασίσει αν ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κατηγορούμενος αν και αναμενόταν να είναι παρών στη διαδικασία, αυτό δεν θα συμβεί καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημά του, σύμφωνα με την υπεράσπισή του.

Ο 41χρονος χτύπησε θανάσιμα με μαχαίρι την γυναίκα η οποία πήγε να εισβάλει στο σπίτι του. Σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία τους στις Αρχές -όπως και η σύζυγός του- το θύμα πήγε να μπει μέσα κρατώντας ένα μαχαίρι, με τον ίδιο να φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, να τρέχει κατά πάνω της και να της πετάει αντικείμενα, πριν τελικά την χτυπήσει με το μαχαίρι.

Αυτό που θέλουν να αξιολογήσουν οι δικαστές, είναι το αν η μαχαιριά δόθηκε τελικά εντός της οικίας (που θεωρείται πράξη αυτοάμυνας) ή έξω από αυτήν, που θα φέρει και τις κατηγορίες για δολοφονία.

Μετά την αρχική του απολογία, ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν για το πώς θα χειρίζονταν τον 41χρονο και γι αυτό σήμερα θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μέχρι σήμερα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

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