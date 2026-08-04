Ο γιος του Τάσου Χαλκιά ανέβασε βίντεο με το κατεστραμμένο σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό: «Δεν περιγράφεται με λέξεις»

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Την απόλυτη καταστροφή που υπέστη το σπίτι τους από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, κατέγραψε σε βίντεο ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης.

Ο Αρης, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ανέβασε βίντεο στο TikTok όπου το σπίτι όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, έχει μετατραπεί σε ερείπια.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν», έγραψε στη λεζάντα ο Άρης Χαλκιάς δείχνοντας εικόνες απόλυτης καταστροφής.

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) – NOVA

Χθες, ο Τάσος Χαλκιάς φανερά συντετριμμένος, περιέγραψε στο Open τα συναισθήματά του, ενώ δεν στάθηκε μόνο στη δική του τραγωδία, αλλά και των γειτόνων του που επίσης έχασαν τα σπίτια τους.

«Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη -όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω-, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά-δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».

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