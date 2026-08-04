Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Πήρε εξιτήριο μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας

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Εξιτήριο πήρε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έπειτα από τέσσερις μήνες νοσηλείας, δίνοντας τη δική της μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η ηθοποιός είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου, με πηγή από το περιβάλλον της να αναφέρει πως βρίσκεται, πλέον, στο σπίτι της, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται καλή.

Το ίδιο μέσο είχε αποκαλύψει την άνοιξη, ότι η Άπλγκεϊτ νοσηλευόταν, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί ούτε οι λόγοι της εισαγωγής της ούτε και η διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο.

Christina Applegate discharged from hospital after nearly four-month hospital stay https://t.co/Sn28zbf3qm pic.twitter.com/ylU4iJz7xC — New York Post (@nypost) August 4, 2026

Λίγο αργότερα, μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, η ηθοποιός είχε καθησυχάσει τους θαυμαστές της, ευχαριστώντας τους για «την έκρηξη αγάπης και τις ευχές».

«Είμαι μια δυνατή γυναίκα και κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα. Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω» είχε γράψει, αναφερόμενος στην πορεία της υγείας της, μαζί με μια φωτογραφία του βιβλίου της You With The Sad Eyes.

Εκείνη την περίοδο, εκπρόσωπός της είχε αρνηθεί να διευκρινίσει αν εξακολουθούσε να νοσηλεύεται ή έκανε κάποια θεραπεία, επισημαίνοντας πως η ηθοποιός αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σύνθετα προβλήματα υγείας, για τα οποία έχει μιλήσει δημόσια τόσο στα απομνημονεύματά της όσο και στο podcast της.

Παράλληλα, η συμπαρουσιάστριά της στο podcast MeSsy, Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, είχε ανακοινώσει στις 31 Μαρτίου ότι η εκπομπή θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της, καθώς και οι δύο θα αφοσιώνονταν στις περιοδείες για την προώθηση των βιβλίων τους.

Καθηλωμένη στο κρεβάτι, αλλά παρούσα στη ζωή της κόρη της

Τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι, ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, προσπαθούσε να παραμένει παρούσα στη ζωή της 15χρονης κόρης της, Σέιντι, την οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Μάρτιν ΛεΝόμπλ.

Η Άπλγκεϊτ είχε εξηγήσει ότι εξακολουθούσε να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο κάθε ημέρα, παρότι μετά επέστρεφε αμέσως στο κρεβάτι.

«Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μοναδική στιγμή που έχουμε οι δυο μας», είχε δηλώσει στο «People».

«Λέω στον εαυτό μου: “Απλώς πήγαινέ την εκεί με ασφάλεια και γύρισε σπίτι, ώστε να επιστρέψεις στο κρεβάτι”. Και αυτό κάνω», είχε συμπληρώσει.

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