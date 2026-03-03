Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε πώς παράτησε τον Μπραντ Πιτ — για τον ροκά των Skid Row, Σεμπάστιαν Μπαχ — στο απόγειο της φήμης της με τη συμμετοχή στη σειρά στο «Παντρεμένοι… Με Παιδιά».

Η αγαπημένη σταρ, τώρα 54 ετών, παραδέχεται στα νέα της απομνημονεύματα, «Εσύ με τα Θλιμμένα Μάτια», ότι παραλίγο να μην πάρει τον ρόλο στην κωμική σειρά που την έκανε σταρ, επειδή «μισούσα την Κέλι Μπάντι».

Αφού η εκπομπή έγινε επιτυχία, της ζητήθηκε να είναι παρουσιάστρια στα βραβεία MTV Video Music Awards του 1989 και προσκάλεσε τον Πιτ, τότε 26 ετών και μέλος της παρέας της από το Λος Άντζελες — στην οποία περιλαμβανόταν και ο Τζόνι Ντεπ, με τον οποίο η Άπλγκεϊτ παραδέχεται ότι ήταν «ερωτευμένη για χρόνια».

Αλλά εκείνο το βράδυ, είχε μάτια μόνο για τον τραγουδιστή.

«Είχα περάσει όλη τη νύχτα κοιτάζοντας τον Μπαχ, ο οποίος τότε ήταν ένας μακρυμάλλης τύπος που ηγούνταν του συγκροτήματος Skid Row», γράφει η Άπλγκεϊτ, η οποία ήταν 17 ετών τότε. «Δεν μου αρέσει να το λέω έτσι, αλλά ο Μπραντ τότε ακόμα έβρισκε τον δρόμο του ως ηθοποιός, και δεν ήταν ακόμα Ο Μπραντ Πιτ, ο άντρας των ονείρων τόσων πολλών ανθρώπων».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Και χειροτερεύει: Ο Μπραντ έμεινε να πηγαίνει αργά τη μαμά μου… σπίτι. Προφανώς, σε ένα βενζινάδικο στο δρόμο, ο Μπραντ παραλίγο να τσακωθεί με μια ομάδα μελών συμμορίας, και, όπως ήταν αναμενόμενο, στη συνέχεια θύμωσε πολύ μαζί μου».

Μετάνιωσε για την απόφασή της μόλις ανακάλυψε ότι ο Μπαχ είχε ήδη μια μακροχρόνια σύντροφο και ένα παιδί ενός έτους.

Εν τω μεταξύ, ο Πιτ «δεν της ξαναμίλησε» «για πολλά χρόνια».

Η Άπλγκεϊτ θυμάται ότι «πολύ αργότερα… δύο από τις φίλες του [Πιτ], σταρ του κινηματογράφου, με ρώτησαν αν ήταν αλήθεια ότι ήμουν το κορίτσι που άφησε πίσω τον Μπραντ στα βραβεία MTV Video Music Awards. Ο Μπραντ προφανώς είχε πει και στις δύο ξεχωριστά ότι ήταν ακόμα θυμωμένος μαζί μου.

«Τελικά, συμφωνήσαμε ότι ήμουν παιδί, και παρόλο που του άξιζε κάτι καλύτερο, ήρθε η ώρα να συγχωρήσουμε το παιδί που τον παράτησε για τον τραγουδιστή του Skid Row».

Η ηθοποιός αστειεύτηκε, «Φυσικά, ο Μπραντ είναι τώρα Ο Μπραντ Πιτ, και ο Σεμπάστιαν Μπαχ… ε, έχει ακόμα μακριά μαλλιά, υποθέτω».

