Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο, γύρω στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής, 22/5, στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, «διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής».

«Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών», προσθέτει.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

