search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 23:25

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι ανάμεσά τους

22.05.2026 23:25
lebanon_new

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας δύο ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Σε πλήγμα στο χωριό Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου», έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο διασώστες – οι οποίοι συνδέονταν με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ – κι ένα κοριτσάκι από τη Συρία, ανέφεραν οι λιβανικές Αρχές.

Ένας από τους διασώστες που σκοτώθηκαν εργαζόταν επίσης ως ανεξάρτητος φωτογράφος.

Τη νύχτα που πέρασε, ο ισραηλινός στρατός έπληξε επίσης την κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων διασωστών προσκείμενων στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν νωρίτερα σήμερα μέσω Telegram πως σκότωσαν δύο άνδρες σε παραμεθόρια περιοχή του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας πως ήταν «ένοπλοι που κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ισραηλινό έδαφος».

Εντολή εκκένωσης του χωριού Μπουρτζ Ραχάλ

Νέοι βομβαρδισμοί αναμένονται απόψε, καθώς οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης του χωριού Μπουρτζ Ραχάλ (ανατολικά της Τύρου), προαναγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεμζπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.111 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο 22 στρατιωτών του στο ίδιο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ σε γηροκομείο στη Βρετανία: 53χρονος υπάλληλος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και κατέγραφε τις επιθέσεις

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει την μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου

Συναγερμός στην Ουκρανία: Πυρκαγιά σε κέντρο υπερυψηλής τάσης (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

osfp real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

euvoia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι ανάμεσά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 00:28
usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

osfp real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

1 / 3