Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η διπλωματική διαδικασία συνεχίζεται μέσα σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας αλλά και έντονων διαφωνιών, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων και πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή που βρίσκεται κοντά στην ομάδα των διαπραγματεύσεων, έκανε λόγο για πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα, γεγονός που αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία των επαφών.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία είναι η παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Όπως είπε, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε τελική συμφωνία, παρά τις προσπάθειες γεφύρωσης των διαφορών ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, σημείωσε ότι το θετικό κλίμα που επικρατεί σε διπλωματικό επίπεδο δεν αρκεί μέχρι στιγμής για να κλείσει η συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανέφερε από την πλευρά του ότι παραμένουν «βαθιά και σημαντικά κενά» ανάμεσα στις δύο πλευρές, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Πακιστάν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι παραμένει ασαφές αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία «σε εβδομάδες ή μήνες», τονίζοντας πως «η διπλωματία απαιτεί χρόνο».

Οι διαμεσολαβήσεις και τα δύο βασικά μέτωπα

Στην Τεχεράνη βρίσκεται αντιπροσωπεία από το Κατάρ, η οποία εκπροσωπεί και την αμερικανική ηγεσία. Την Παρασκευή, 22/5, μετέβη στην ιρανική πρωτεύουσα και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, πρόσωπο που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Κεντρικό σημείο τριβής στις συνομιλίες παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία εφόσον οι συνομιλίες επεκταθούν σε λεπτομέρειες σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Την ίδια ώρα, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το δεύτερο μεγάλο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναγνώρισε ότι καταγράφεται πρόοδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών σχεδίων σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Όπως τόνισε, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο και το ζήτημα του Ορμούζ για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης ενός plan b σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο αν η Τεχεράνη απορρίψει τη συμφωνία και δεν επιτρέψει τη διέλευση πλοίων. Αναλυτές εκτιμούν ότι η αναφορά αυτή σχετίζεται κυρίως με πιθανή εμπλοκή δυνάμεων του ΝΑΤΟ, οι οποίες ενδέχεται να κληθούν να αναλάβουν δράση εφόσον οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή εκ νέου ότι το Ιράν «πεθαίνει» να προχωρήσει σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι «έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

Διπλωματικές πηγές και αναλυτές εκτιμούν ότι οι επαφές συνεχίζονται υπό αυξημένη πίεση, με ενεργή συμμετοχή περιφερειακών διαμεσολαβητών και με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας να παραμένουν ανοιχτές, αλλά εξαιρετικά εύθραυστες.

Τραμπ: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα»

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι ανάμεσά τους

Σοκ σε γηροκομείο στη Βρετανία: 53χρονος υπάλληλος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και κατέγραφε τις επιθέσεις

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει την μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου











