search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 02:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 00:49

Κατερίνη: Άνδρας κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη – Τι συνέβη

23.05.2026 00:49
sillipsi_xeiropedes

Δικογραφία για ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστήριξε ότι το βράδυ της 17ης Μαΐου δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει και του επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο, ενώ υπό την απειλή όπλου τού αφαίρεσαν το ποσό των 26.000 ευρώ.

Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία περί ληστείας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι ο άνδρας την είχε παρουσιάσει ψευδώς.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Άνδρας κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη – Τι συνέβη

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

osfp real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

euvoia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 02:13
sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Άνδρας κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη – Τι συνέβη

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

1 / 3