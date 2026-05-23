Κατερίνη: Άνδρας κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη – Τι συνέβη

Δικογραφία για ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστήριξε ότι το βράδυ της 17ης Μαΐου δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει και του επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο, ενώ υπό την απειλή όπλου τού αφαίρεσαν το ποσό των 26.000 ευρώ.

Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία περί ληστείας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι ο άνδρας την είχε παρουσιάσει ψευδώς.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του (Video)











