Διπλωματικός μαραθώνιος για να κλείσει το προσχέδιο – Το Ιράν πεθαίνει για μια συμφωνία, λέει ο Τραμπ – Για «βαθιές και σημαντικές» διαφορές μιλά η Τεχεράνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με αφορμή την ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς, μίλησε για το Ιράν.
«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», είπε, αναφερόμενος στις εκστρατείες στη Βενεζουέλα και «σε αυτά που έχουμε κάνει στο Ιράν».
«Το Ιράν πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά και δεν είχαμε άλλη επιλογή επειδή το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν μπορούν να το έχουν».
Την ίδια ώρα, το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ωρών, ανέφεραν πηγές του Al Arabiya την Παρασκευή.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι «κοντά σε συμφωνία» και είναι δύσκολο να πούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία «σε εβδομάδες ή μήνες».
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μπαγκάι είπε ότι τα χάσματα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον είναι «βαθιά και σημαντικά».
«Δεν μπορούμε απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», είπε. «Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου. Λεπτομέρειες που σχετίζονται με το πυρηνικό ζήτημα δεν συζητούνται σε αυτό το στάδιο». Όπως είπε, «δεν θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα αν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες που σχετίζονται με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού».
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι η διπλωματία απαιτεί χρόνο.
Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, έφτασε στην Τεχεράνη για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφερε το IRNA την Παρασκευή, επικαλούμενο διπλωματική πηγή στο Ισλαμαμπάντ. Πολλοί πιστεύουν ότι η μετάβασή του στο Ιράν είναι ίσως η ισχυρότερη ένδειξη σημαντικής προόδου.
Η επίσκεψη έρχεται καθώς ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Ράζα Νάκβι, παραμένει στην Τεχεράνη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επισημαίνοντας τις εντατικοποιημένες επαφές μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.
Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη λένε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά και ότι παραμένουν σημαντικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο μερών [των ΗΠΑ και του Ιράν], σύμφωνα με το Al Jazeera.
Επιπλέον, μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τόνισε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.
Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει ένα σύστημα διοδίων στο το στενό, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε για τα περισσότερα πλοία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».
Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές είχαν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το Ορμούζ παρέμειναν μεταξύ των σημείων τριβής.
Διαβάστε επίσης:
Ο ΠΟΥ αυξάνει τον κίνδυνο επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό σε «πολύ υψηλό» σε εθνικό επίπεδο
Στις Μπαχάμες ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και χωρίς τον πατέρα του – «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Δεύτερη παρτίδα αρχείων για UFO από τις ΗΠΑ – Πράσινες σφαίρες, δίσκοι, πύρινες μπάλες και μια απόρρητη εγκατάσταση στο Νέο Μεξικό το 1948
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.