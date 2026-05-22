search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 19:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 18:00

Στις Μπαχάμες ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και χωρίς τον πατέρα του – «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

22.05.2026 18:00
trump jr anderson

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θα παντρευτεί την «σοσιαλιτέ» του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, σε ένα μικρό νησί στις Μπαχάμες αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο CNN δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του ζευγαριού.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να παραστεί στην τελετή, ανέφεραν οι πηγές.

Η λίστα των καλεσμένων διατηρείται μικρή —σκοπίμως, είπαν. Μόνο η άμεση οικογένεια και οι πιο στενοί φίλοι του ζευγαριού θα παραστούν στον γάμο, με τη λίστα να περιλαμβάνει λιγότερα από 50 άτομα.

Ο πρόεδρος, ωστόσο, ήταν αξιοσημείωτα ασαφής σχετικά με τα σχέδιά του όταν ρωτήθηκε για τον γάμο στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη το απόγευμα.

«Θα ήθελε να πάω, αλλά θα είναι απλώς μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση και θα προσπαθήσω να πάω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα», πρόσθεσε. «Όλοι λένε για το Ιράν και άλλα πράγματα».

Μία από τις πηγές δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ αναμενόταν εδώ και καιρό να μην παραστεί, εν μέρει λόγω της επιθυμίας του ζευγαριού να έχει μια ιδιωτική τελετή.

«Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να κερδίσω. Αν πάω, θα σκοτωθώ. Αν δεν πάω, πάλι θα σκοτωθώ», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος σε πιθανή αρνητική κάλυψη από τον Τύπο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον ήλπιζαν να μην διαρρεύσουν οι λεπτομέρειες του γάμου στα μέσα ενημέρωσης, ώστε η εκδήλωση να παραμείνει εντελώς ιδιωτική, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό θα βοηθούσε στην άμβλυνση τυχόν ανησυχιών για την ασφάλεια – και θα επέτρεπε στους καλεσμένους να αποφύγουν την ταλαιπωρία που προκύπτει από μια εκδήλωση με έντονη την αστυνομική παρουσία στην οποία θα παρευρεθεί ο πρόεδρος.

Τα αδέλφια του Τραμπ Τζούνιορ αναμένεται να είναι παρόντα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο γάμος είναι ο δεύτερος για τον Τραμπ Τζούνιορ. Ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ για 12 χρόνια πριν από το διαζύγιό τους το 2018. Η Βανέσα Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν προηγουμένως αρραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην σύζυγο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από το 2020 έως το 2024.

Διαβάστε επίσης:

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

Ο Λαβρόφ «γυρίζει το τραπέζι» – Κατηγορεί τη Δύση ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την «Ημέρα του Ισραήλ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών

tom hardy
LIFESTYLE

Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Tileorasi
MEDIA

Μια ακόμα σουρεαλιστική παρεξήγηση στο «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης (21/5)

odyssey_matt-damon_0801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Τα δύσκολα γυρίσματα της «Οδύσσειας» στο Μαρόκο και ο θαυμασμός για τη Σαρλίζ Θερόν

Kimberly Guilfoyle
LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μού θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 19:26
kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών

tom hardy
LIFESTYLE

Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Tileorasi
MEDIA

Μια ακόμα σουρεαλιστική παρεξήγηση στο «Σόι σου» στην κορυφή της τηλεθέασης (21/5)

1 / 3