Στις Μπαχάμες ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και χωρίς τον πατέρα του – «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θα παντρευτεί την «σοσιαλιτέ» του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, σε ένα μικρό νησί στις Μπαχάμες αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο CNN δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του ζευγαριού.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένεται να παραστεί στην τελετή, ανέφεραν οι πηγές.

Η λίστα των καλεσμένων διατηρείται μικρή —σκοπίμως, είπαν. Μόνο η άμεση οικογένεια και οι πιο στενοί φίλοι του ζευγαριού θα παραστούν στον γάμο, με τη λίστα να περιλαμβάνει λιγότερα από 50 άτομα.

Ο πρόεδρος, ωστόσο, ήταν αξιοσημείωτα ασαφής σχετικά με τα σχέδιά του όταν ρωτήθηκε για τον γάμο στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη το απόγευμα.

«Θα ήθελε να πάω, αλλά θα είναι απλώς μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση και θα προσπαθήσω να πάω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα», πρόσθεσε. «Όλοι λένε για το Ιράν και άλλα πράγματα».

Μία από τις πηγές δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ αναμενόταν εδώ και καιρό να μην παραστεί, εν μέρει λόγω της επιθυμίας του ζευγαριού να έχει μια ιδιωτική τελετή.

«Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να κερδίσω. Αν πάω, θα σκοτωθώ. Αν δεν πάω, πάλι θα σκοτωθώ», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος σε πιθανή αρνητική κάλυψη από τον Τύπο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον ήλπιζαν να μην διαρρεύσουν οι λεπτομέρειες του γάμου στα μέσα ενημέρωσης, ώστε η εκδήλωση να παραμείνει εντελώς ιδιωτική, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό θα βοηθούσε στην άμβλυνση τυχόν ανησυχιών για την ασφάλεια – και θα επέτρεπε στους καλεσμένους να αποφύγουν την ταλαιπωρία που προκύπτει από μια εκδήλωση με έντονη την αστυνομική παρουσία στην οποία θα παρευρεθεί ο πρόεδρος.

Τα αδέλφια του Τραμπ Τζούνιορ αναμένεται να είναι παρόντα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο γάμος είναι ο δεύτερος για τον Τραμπ Τζούνιορ. Ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ για 12 χρόνια πριν από το διαζύγιό τους το 2018. Η Βανέσα Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν προηγουμένως αρραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην σύζυγο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από το 2020 έως το 2024.

