ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:36
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την «Ημέρα του Ισραήλ»

Με την Ημέρα του Ισραήλ να είναι προγραμματισμένη για αργότερα αυτόν τον μήνα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντανί δεν έχει αλλάξει τη θέση του σχετικά με την παρακολούθηση της ετήσιας παρέλασης στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν.

Ένας εκπρόσωπος του Μαμντάνι, απαντώντας σε δημόσια κριτική από ένα μέλος της Συνέλευσης των Ρεπουμπλικανών του Μπρούκλιν, παρέπεμψε σε σχόλια που έκανε ο δήμαρχος τον Οκτώβριο, όταν είπε ότι δεν θα παραστεί στην παρέλαση αλλά θα υποστηρίξει την ασφάλεια της πόλης και την αδειοδότηση για την εκδήλωση.

«Ανυπομονώ να συμμετάσχω — και να φιλοξενήσω — πολλές εκδηλώσεις της κοινότητας που γιορτάζουν τη ζωή των Εβραίων στη Νέα Υόρκη και την πλούσια εβραϊκή ιστορία και κουλτούρα της πόλης μας», είχε πει ο Μαμντάνι. «Ενώ δεν θα παραστώ στην παρέλαση της Ημέρας του Ισραήλ, η απουσία μου δεν πρέπει να παρερμηνευθεί ως άρνηση να παρέχω ασφάλεια ή τις απαραίτητες άδειες για την ασφάλειά της. Έχω ξεκαθαρίσει πολύ καλά: Πιστεύω στα ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους — παντού. Αυτή η αρχή με καθοδηγεί σταθερά».

Η παρέλαση, που τώρα ονομάζεται Ημέρα του Ισραήλ, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 31 Μαΐου, από τις 11:30 π.μ. έως τις 4 μ.μ. κατά μήκος της Πέμπτης Λεωφόρου από την 62η έως την 74η οδό. Το φετινό θέμα είναι «Υπερήφανοι Αμερικανοί, Υπερήφανοι Σιωνιστές», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Ο βουλευτής Μιχαήλ Νοβάχοφ, ένας Ρεπουμπλικάνος που εκπροσωπεί τμήμα του νότιου Μπρούκλιν, επέκρινε τον Μαμντάνι για την απουσία του, αποκαλώντας την απόφαση «μια ντροπιαστική προσβολή για την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης».

«Για δεκαετίες, οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα κατανοούσαν τη σημασία της στήριξης της εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης στην παρέλαση της Ημέρας του Ισραήλ», δήλωσε ο Νοβάχοφ σε ανακοίνωσή του. «Ο Ζοχράν Μαμντάνι επιλέγει να μποϊκοτάρει αυτή την εκδήλωση επειδή ενδιαφέρεται περισσότερο να κατευνάσει ριζοσπαστικούς αντισημίτες εξτρεμιστές παρά να σταθεί με τους Εβραίους της Νέας Υόρκης».

Ο Μαμντάνι, ωστόσο, δεν έχει περιγράψει την απόφασή του ως μποϊκοτάζ. Τα σχόλια του Οκτωβρίου του πλαισίωσαν την απόφαση ως άρνηση να παραστεί στην παρέλαση, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπαν στην πόλη να παρέχει την ασφάλεια και τις άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσε. Η στάση του δημάρχου για την παρέλαση έρχεται μετά το γεγονός ότι οι απόψεις του για το Ισραήλ και τη Γάζα έγιναν επαναλαμβανόμενο ζήτημα κατά τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης για τη δημαρχία.

Ο Μαμντάνι, επικριτής της κυβέρνησης του Ισραήλ και υποστηρικτής των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, είχε προηγουμένως καταδικάσει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ ως «φρικτό πολεμικό έγκλημα» σε δήλωσή του τον Οκτώβριο, ενώ ταυτόχρονα κατηγορούσε την ισραηλινή κυβέρνηση για διεξαγωγή «γενοκτονικού πολέμου» στη Γάζα.

Αντιμετώπισε επίσης κριτική κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την αρχική του άρνηση να καταδικάσει τη φράση «παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα», ένα σύνθημα που πολλοί Εβραίοι της Νέας Υόρκης θεωρούν απειλητικό. Ο Μαμντάνι αργότερα δήλωσε ότι αποθάρρυνε τη χρήση της φράσης, λέγοντας ότι το χάσμα μεταξύ του τι εννοούν κάποιοι με αυτήν και του πώς την αντιλαμβάνονται άλλοι ήταν «μια γέφυρα που δεν μπορούσε να περάσει».

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο τον Οκτώβριο, ρωτήθηκε επίσης πιο γενικά αν θα συμμετείχε σε όλες τις παρελάσεις της πόλης ως δήμαρχος. Δεν ανέφερε την παρέλαση της Ημέρας του Ισραήλ σε αυτή την απάντηση, λέγοντας ότι «υπάρχουν πολλές παρελάσεις στις οποίες δεν θα συμμετείχα γιατί θα επικεντρωνόμουν στο έργο της ηγεσίας της πόλης».

