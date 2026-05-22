ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:36
Ο Λαβρόφ «γυρίζει το τραπέζι» – Κατηγορεί τη Δύση ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Ρωσίας μέσω Ουκρανίας

Την «επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» – την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην τότε ΕΣΣΔ – θυμήθηκε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, για να κατηγορήσει τις χώρες της Δύσης ότι σχεδιάζουν στρατιωτική επίθεση κατά της Ρωσίας.

«Με τον ίδιο τρόπο, τώρα, υπό τα ίδια λάβαρα του ναζισμού και του ρεβανσισμού, δημιουργούν μια πανευρωπαϊκή ομάδα για να επιτεθεί στη Ρωσία, όχι μόνο χρησιμοποιώντας υβριδικές μεθόδους, αλλά και εξετάζοντας φυσική επίθεση. Και επικεφαλής αυτής της ομάδας δεν είναι ο Αδόλφος Χίτλερ, αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τα ναζιστικά του συνθήματα», ανέφερε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό περιοδικό «Children’s Edition».

Ο Ρώσος υπουργός είπε «μια από τα ίδια» και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας και Στήριξης των Συμπατριωτών στο εξωτερικό του Γενικού Συμβουλίου της Ενωμένης Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη γραμμή κυριαρχίας και την προώθηση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή», και ισχυριζόμενος ότι «η Βορειοατλαντική Συμμαχία συνεχίζει να συζητά την ιδέα της “αποαποικιοποίησης” της Ρωσίας».

«Οι δυτικές χώρες επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους τάξη παντού, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ασίας, του Νότιου Καυκάσου και της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις ναζιστικές πολιτικές του καθεστώτος του Κιέβου, που καταπιέζει τους ρωσόφωνους κατοίκους της περιοχής. Στο πλαίσιο μιας ειρηνικής επίλυσης, τα δικαιώματα αυτών των κατοίκων πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως», είπε ακόμη ο Λαβρόφ.

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

