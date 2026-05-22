Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του και η εταιρεία του εξασφάλισαν ευρεία ασυλία για πιθανές φορολογικές διαφορές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το σχετικό έγγραφο υπέγραψε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Η συμφωνία συνδέεται με τον συμβιβασμό του Τραμπ με την αμερικανική εφορία, την IRS, την οποία είχε μηνύσει λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας την ότι δεν απέτρεψε τη δημοσιοποίηση των προσωπικών φορολογικών του δηλώσεων.

Έσοδα-ρεκόρ από κρυπτονομίσματα και άδειες χρήσης

Η χρονική στιγμή θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, ο Τραμπ είχε το 2025 έσοδα περίπου 1,4 δισ. δολαρίων από δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και συμφωνίες αδειοδότησης του ονόματός του.

Αν οι φορολογικοί του σύμβουλοι καταφέρουν να αξιοποιήσουν νομικά επιχειρήματα ώστε να μειώσουν τη φορολογική του επιβάρυνση, το όφελος για τον ίδιο θα μπορούσε να ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Η σύγκρουση συμφερόντων

Το Forbes σημειώνει ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι εμφανής, καθώς ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει πως οποιαδήποτε απόφαση σχετική με τον συμβιβασμό θα περνούσε ουσιαστικά από το δικό του γραφείο.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έδινε σε φιλανθρωπίες όποιο ποσό λάμβανε από την κυβέρνηση. Τελικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θα πληρωθεί απευθείας από το Δημόσιο, αλλά θα αποκτήσει τη δυνατότητα να πληρώσει λιγότερα στο Δημόσιο.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Οργανισμό Τραμπ, ο οποίος δεν αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις, αλλά κατηγόρησε την IRS για «παρατεταμένη και συστημική αποτυχία» στην προστασία ευαίσθητων φορολογικών δεδομένων.

Το World Liberty Financial και τα token

Μεγάλο μέρος των εσόδων του Τραμπ συνδέεται με το World Liberty Financial, ένα εγχείρημα κρυπτονομισμάτων που ανακοίνωσε πριν από τις εκλογές του 2024.

Η εταιρεία πωλούσε ψηφιακά token, τα οποία δεν έδιναν στους αγοραστές οικονομικό μερίδιο στην επιχείρηση. Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα. Σύμφωνα με το Forbes, μετά τα πρώτα 15 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις, το 75% των εσόδων κατευθυνόταν στην οικογένεια Τραμπ, με το μεγαλύτερο μέρος να καταλήγει στον ίδιο.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ φέρεται επίσης να πούλησε μέρος της συμμετοχής του στο World Liberty Financial. Η συμφωνία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνδεόταν με οντότητα που υποστηρίζεται από τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν και θα μπορούσε να του αποφέρει περίπου 375 εκατ. δολάρια προ φόρων.

Το memecoin και οι νέες συμφωνίες

Την ίδια περίοδο, λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα, ο Τραμπ λάνσαρε και ένα memecoin, δηλαδή ένα κρυπτονόμισμα που βασίζεται κυρίως στη δημοφιλία και στο διαδικτυακό ενδιαφέρον. Παρότι το ίδιο προειδοποιούσε ότι δεν προορίζεται ως επενδυτική ευκαιρία, οι αγορές του απέφεραν, σύμφωνα με το Forbes, περίπου 315 εκατ. δολάρια σε προμήθειες συναλλαγών.

Στη συνέχεια, εταιρείες και επενδυτικά σχήματα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αγόρασαν token του World Liberty Financial αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά, το Forbes εκτιμά ότι το World Liberty πούλησε το 2025 token αξίας περίπου 1,3 δισ. δολαρίων.

Πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις άνω του μισού δισ.

Με βάση τις εκτιμήσεις του περιοδικού, τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ομοσπονδιακές φορολογικές υποχρεώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο από την πώληση συμμετοχής στο World Liberty Financial, ο φόρος θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 140 εκατ. δολάρια. Από το memecoin, άλλα 115 εκατ. δολάρια. Από τις πωλήσεις token, περίπου 260 εκατ. δολάρια.

Επιπλέον, οι γιοι του Τραμπ, Έρικ και Ντον Τζούνιορ, οι οποίοι επίσης καλύπτονται από τη συμφωνία, είχαν μια ιδιαίτερα κερδοφόρα χρονιά μέσα από νέες συμφωνίες αδειοδότησης και διαχείρισης.

Οι παλιές φορολογικές υποθέσεις

Το δημοσίευμα αναφέρεται και σε παλαιότερες φορολογικές διαμάχες του Τραμπ, όπως η υπόθεση ακινήτου στο Σικάγο, το οποίο φέρεται να είχε δηλωθεί ως «χωρίς αξία» για φορολογικούς λόγους. Οι New York Times είχαν γράψει ότι η υπόθεση αυτή μπορούσε να συνεπάγεται πιθανό φορολογικό λογαριασμό άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Οργανισμός Τραμπ είχε καταδικαστεί το 2022 για κακουργήματα που περιλάμβαναν φορολογική απάτη και συνωμοσία, σε υπόθεση που αφορούσε παροχές σε στελέχη της εταιρείας.

Μία από τις πιο πολύτιμες «συμφωνίες» του Τραμπ

Σύμφωνα με το Forbes, η νέα συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί μία από τις πιο πολύτιμες στην επιχειρηματική και πολιτική πορεία του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι επειδή εξαφανίζει αυτομάτως τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αλλά επειδή περιορίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για οποιονδήποτε κατηγορείται για φορολογικές παρατυπίες: τον έλεγχο της IRS.

