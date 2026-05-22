Το ΠΑΣΟΚ τρολάρει Τσίπρα για το όνομα του κόμματος: Πυξίδα Λαλιώτη ή Κυβερνώσα Αριστερά Σκανδαλίδη;

Με την «μεγάλη μέρα» ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να πλησιάζει (Τρίτη 26 Μαΐου), η συζήτηση για το πιθανό όνομα φουντώνει.

Από το ΠΑΣΟΚ έχουν κι ένα παραπάνω λόγο: Δύο από τις λέξει/φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας και έχουν υποψιάσει πολλούς ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο όνομα είναι η «πυξίδα» και η «κυβερνώσα αριστερά». Ελάτε όμως που ο Κώστας Λαλιώτης έχει γράψει βιβλία με τίτλο «Πυξίδα» και ο Κώστας Σκανδαλίδης με τίτλο «Κυβερνώσα Αριστερά»!

Γι’ αυτό και το τρολάρισμα πάει κι έρχεται!

Ποιον θα αντιγράψει άραγε ο #Τσίπρας; Αναμείνατε στις οθόνες σας. pic.twitter.com/iMYj1G6oDX May 21, 2026

