ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026
Το ΠΑΣΟΚ τρολάρει Τσίπρα για το όνομα του κόμματος: Πυξίδα Λαλιώτη ή Κυβερνώσα Αριστερά Σκανδαλίδη;

Με την «μεγάλη μέρα» ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να πλησιάζει (Τρίτη 26 Μαΐου), η συζήτηση για το πιθανό όνομα φουντώνει.

Από το ΠΑΣΟΚ έχουν κι ένα παραπάνω λόγο: Δύο από τις λέξει/φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας και έχουν υποψιάσει πολλούς ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο όνομα είναι η «πυξίδα» και η «κυβερνώσα αριστερά». Ελάτε όμως που ο Κώστας Λαλιώτης έχει γράψει βιβλία με τίτλο «Πυξίδα» και ο Κώστας Σκανδαλίδης με τίτλο «Κυβερνώσα Αριστερά»!

Γι’ αυτό και το τρολάρισμα πάει κι έρχεται!

Σαμποτάρει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ το Ισραήλ: Διαρροές περί «μεγάλης επίθεσης» της Τεχεράνης

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ιράν: Eντός ωρών ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο συμφωνίας – Τι περιλαμβάνει

Έμπολα στο Κονγκό: Έκαψαν σκηνές για να πάρουν τη σορό ασθενούς – 60 εκατ. δολάρια αποδεσμεύει ο ΟΗΕ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

