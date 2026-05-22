Ιταλία: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο ιδρυτής του κινήματος «Slow Food» Κάρλο Πετρίνι

Ο Κάρλο Πετρίνι, ιδρυτής του ιταλικού κινήματος «Slow Food», πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Ο Πετρίνι πέθανε χθες, Πέμπτη στη γενέτειρά του, το Μπρα, στην περιφέρεια της βορειοδυτικής Ιταλίας Πεδεμόντιο, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το Slow Food χωρίς να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

Ο Πετρίνι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του κινήματος μέχρι το 2022, είχε αποκαλύψει τα τελευταία χρόνια ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Το κίνημα «Slow Food» ιδρύθηκε το 1986 ως αντίδραση στα εγκαίνια του πρώτου McDonald’s στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης.

Ο Πετρίνι «έδωσε ζωή σε ένα παγκόσμιο κίνημα βασισμένο στις αξίες των καλών (ποιοτικά, γευστικά), καθαρών (παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον) και δίκαιων (δίκαιη αμοιβή για τους παραγωγούς) τροφίμων για όλους, συνδέοντας κοινότητες, αγρότες, τεχνίτες τροφίμων, μάγειρες, ακτιβιστές και νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», σημειώνει η ανακοίνωση του Slow Food.

