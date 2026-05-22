Μέση Ανατολή: Σοκ και δέος από τη CIA – Το Ιράν έχει ξαναφτιάξει το οπλοστάσιό του

Το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει την παραγωγή ορισμένων από τα drones του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ένα σημάδι ότι αναδομεί γρήγορα ορισμένες στρατιωτικές ικανότητες που έχουν υποβαθμιστεί από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι πηγές αυτές είπαν στο CNN ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι ο στρατός του Ιράν ανασυντάσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των θέσεων πυραύλων, των εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά συστήματα όπλων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.

Αυτό επίσης θέτει υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν υποβαθμίσει τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν μακροπρόθεσμα. Ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να επανασυστήσει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με drones σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε η Κοινότητα Πληροφοριών για την ανασυγκρότηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drones προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Εάν οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει την ικανότητά του στην παραγωγή πυραύλων με περισσότερες εκτοξεύσεις drones, για να συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ και στις χώρες του Περσικού Κόλπου που βρίσκονται εντός εμβέλειας και των δύο συστημάτων όπλων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν αν οι δύο χώρες δεν καταφέρουν να επιτύχουν μια συμφωνία για να τερματίσουν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας δήλωσής του την Τρίτη ότι ήταν μία ώρα μακριά από την επανέναρξη των βομβαρδισμών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές ικανότητες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

Το Ιράν έχει μπορέσει να ανασυγκροτηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, που κυμαίνονται από την υποστήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα μέχρι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόση ζημιά όσο οι δύο χώρες είχαν ελπίσει, είπε μία από τις πηγές στο CNN. Για παράδειγμα, η Κίνα έχει συνεχίσει να παρέχει στο Ιράν εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, όπως ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αν και αυτό πιθανώς έχει περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είπε στο CBS την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα δίνει στο Ιράν «συστατικά για την κατασκευή πυραύλων» αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουο Τζιακούν, αρνήθηκε την κατηγορία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χαρακτηρίζοντάς την ως «μη βασισμένη σε γεγονότα». Εν τω μεταξύ, το Ιράν διατηρεί ικανότητες βαλλιστικών πυραύλων, επιθέσεων με drones και αντιαεροπορικής άμυνας παρά τη σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι η ανασυγκρότηση της παραγωγικής ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στο CNN σε ανακοίνωσή του ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο και διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται για να εκτελέσουν την αποστολή στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος». «Έχουμε εκτελέσει πολλές επιτυχείς επιχειρήσεις σε διάφορες διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο ικανοτήτων για να προστατεύσει τον λαό μας και τα συμφέροντά μας», πρόσθεσε ο Πάρνελ.

Το CNN ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι περίπου τα μισά από τα εκτοξευτήρια πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τις αμερικανικές επιθέσεις. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε αυτόν τον αριθμό σε δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης κατάπαυσης του πυρός που παρέχει στο Ιράν χρόνο να ανασύρει εκτοξευτές που μπορεί να είχαν θαφτεί σε προηγούμενες επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις πληροφορίες.

Η συνολική εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει εκτοξευτές που είναι αυτή τη στιγμή μη προσβάσιμοι, όπως αυτοί που έχουν θαφτεί υπόγεια από επιθέσεις αλλά δεν έχουν καταστραφεί. Χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να υπάρχουν — περίπου το 50% των ικανοτήτων drones της χώρας — όπως ανέφεραν δύο πηγές στο CNN, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η πληροφορία έδειξε επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους πυραύλους cruise παράκτιας άμυνας του Ιράν ήταν άθικτοι, κάτι που είναι συνεπές με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επικεντρώθηκαν στην αεροπορική τους εκστρατεία σε παράκτια στρατιωτικά στοιχεία, αν και έχουν πλήξει πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν βασική ικανότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στον Στενό του Χορμούζ. Συνολικά, οι πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν συντριπτικά ότι ο πόλεμος επανασυνθέτει ορισμένες ικανότητες, σημείωσε η πηγή.

