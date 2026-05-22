Το ουκρανικό drone προκαλεί ρήγμα στις σχέσεις Δένδια – Γεραπετρίτη

Δυσφορία, για να το πούμε κομψά, επικρατεί στο υπουργείο Εξωτερικών για τους χειρισμούς του υπουργείου Άμυνας σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε – έμφορτο με εκρηκτικά και με οπλισμένους πυροκροτητές – στη Λευκάδα.

Πού οφείλεται η δυσφορία αυτή; Στο γεγονός ότι τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι το υπουργείο Άμυνας διαρρέει ότι έχει ολοκληρώσει το πόρισμά του για το drone (o Νίκος Δένδιας είπε στον Κύκλο Ιδεών ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ουκρανικό).

Ωστόσο, το πόρισμα αυτό δεν έχει ακόμα φθάσει στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει συναρμοδιότητα για το θέμα, προκειμένου να προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες προς την ουκρανική κυβέρνηση – η οποία, ως γνωστόν, σφυρίζει αδιάφορα.

Σχέσεις… οργής για τον Ν. Δένδια και τον Γιώργο Γεραπετρίτη…

