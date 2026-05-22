Δεν πάει σήμερα Άρειο Πάγο η Καρυστιανού

Μικρή αλλαγή στα σχέδια σχετικά με το νέο κόμμα για τη Μαρία Καρυστιανού. Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η επικεφαλής της «Ελπίδας για Δημοκρατία» θα μετέβαινε στον Άρειο Πάγο σήμερα το μεσημέρι στις 2 για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Ωστόσο, νέες πληροφορίες από το στρατόπεδο της Μ. Καρυστιανού αναφέρουν ότι τελικά δεν θα πάει σήμερα στον Άρειο Πάγο, καθώς το νομικό επιτελείο του κόμματος δεν πρόλαβε να φτιάξει τα σχετικά έγγραφα λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας με τη συγκέντρωση υπογραφών κατά τη χθεσινή εκδήλωση.

Πάντως, πρόκειται απλώς για μικρή καθυστέρηση και τίποτα άλλο…

