Πώς «διαβάζει» η ΝΔ την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

Παρά τις οχλήσεις της στήλης σε διάφορα «γαλάζια» στελέχη, κανένα δεν θέλησε να σχολιάσει ακόμα την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη.

Λογικό, θα πει κανείς, καθώς πέραν από ένα γενικό πλαίσιο αρχών και στόχων, κατά τη χθεσινή παρουσίαση δεν αποσαφηνίστηκε ούτε ο ιδεολογικός χαρακτήρας, αλλά ούτε και η ακριβής δομή που θα έχει η «Ελπίδα για Δημοκρατία».

Τι σχολιάζεται – off the record; Ο ρόλος του Θανάση Αυγερινού και κατά πόσο θα «σφραγίσει» το κόμμα ως φιλορωσικό (κάτι που στη ΝΔ το βλέπουν – γενικώς – ως αδύνατο σημείο), αλλά και οι πολλές αναφορές σε λέξεις όπως «δικαιοσύνη», «λογοδοσία» και «διαφάνεια» (που προβληματίζουν, καθώς η ΝΔ δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκρούσει την κατηγορία για συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών).

Αυτό που λένε, πάντως, είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να φανούν περισσότερες λεπτομέρειες, πριν κριθεί αν το «κόμμα Καρυστιανού» δυνητικά θα μπορούσε να προκαλέσει εκλογική ζημιά στη ΝΔ – και πώς θα αντιμετωπιστεί η «μάνα των Τεμπών»…

