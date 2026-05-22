search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 08:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 08:11

Πώς «διαβάζει» η ΝΔ την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

22.05.2026 08:11
karystianou_komma_new

Παρά τις οχλήσεις της στήλης σε διάφορα «γαλάζια» στελέχη, κανένα δεν θέλησε να σχολιάσει ακόμα την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη.

Λογικό, θα πει κανείς, καθώς πέραν από ένα γενικό πλαίσιο αρχών και στόχων, κατά τη χθεσινή παρουσίαση δεν αποσαφηνίστηκε ούτε ο ιδεολογικός χαρακτήρας, αλλά ούτε και η ακριβής δομή που θα έχει η «Ελπίδα για Δημοκρατία».

Τι σχολιάζεται – off the record; Ο ρόλος του Θανάση Αυγερινού και κατά πόσο θα «σφραγίσει» το κόμμα ως φιλορωσικό (κάτι που στη ΝΔ το βλέπουν – γενικώς – ως αδύνατο σημείο), αλλά και οι πολλές αναφορές σε λέξεις όπως «δικαιοσύνη», «λογοδοσία» και «διαφάνεια» (που προβληματίζουν, καθώς η ΝΔ δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκρούσει την κατηγορία για συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών).

Αυτό που λένε, πάντως, είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να φανούν περισσότερες λεπτομέρειες, πριν κριθεί αν το «κόμμα Καρυστιανού» δυνητικά θα μπορούσε να προκαλέσει εκλογική ζημιά στη ΝΔ – και πώς θα αντιμετωπιστεί η «μάνα των Τεμπών»…

Διαβάστε επίσης

Με μπλουζάκι Τολστόι, Τσέχωφ και Ντοστογιέφσκι ο Θανάσης Αυγερινός

Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού – «Προετοιμαζόμουν 14 χρόνια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tarantino_pitt
LIFESTYLE

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»

fianl four new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

maria_karystianou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαρίας Ζούπης: Όποιος υποτιμάει εξ ορισμού τη Μαρία Καρυστιανού, πράττει θανάσιμο πολιτικό λάθος

karystianou_komma_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς «διαβάζει» η ΝΔ την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ίσως δεν πάω στον γάμο του γιου μου λόγω του Ιράν, δεν είναι καλή στιγμή για μένα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 08:37
tarantino_pitt
LIFESTYLE

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»

fianl four new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

maria_karystianou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαρίας Ζούπης: Όποιος υποτιμάει εξ ορισμού τη Μαρία Καρυστιανού, πράττει θανάσιμο πολιτικό λάθος

1 / 3