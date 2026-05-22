Την άποψη ότι θα είναι θανάσιμο πολιτικό λάθος να υποτιμήσει κανείς εξ ορισμού την Μαρία Καρυστιανού εκφράζει ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll και πολιτικός αναλυτής Ζαχαρίας Ζούπης.

Η ανάλυσή του στο topontiki.gr για την πολιτική πρεμιέρα της Μαρίας Καρυστιανού:

Σιγά σιγά αποσαφηνίζεται το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές. Χθες ιδρύθηκε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και θα αρχίσει να κρίνεται. Ήδη κρίνεται η πρώτη παρουσία της και μάλλον ατελώς. Για παράδειγμα, η διακήρυξή της ήταν γενικόλογη, αν και δεν ξέρω και κάποια διακήρυξη που να απαντάει με σαφήνεια σε προβλήματα. Αυτό θα φανεί στην πορεία με τις θέσεις που θα διατυπώσει. Το σίγουρο είναι ότι είναι αρκετά ευρύχωρη πολιτικά. Μπορεί και από δυνάμεις από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά και της δεξιάς ή και υπερδεξιάς να αγκαλιαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το «παρών» έδωσαν όχι κλασσικοί ακροδεξιοί ή όσοι βαφτίστηκαν ρωσόφιλοι, αλλά και κεντροαριστεροί. Άλλωστε στελέχη που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας στην συνέχεια πολιτικά μετέωροι, ήταν στην συγκέντρωση ή εμφανίζονται τις προηγούμενες μέρες σε φωτογραφίες με την Μαρία Καρυστιανού στο διαδίκτυο, δημοσιοποιώντας την συμπόρευσή της.

Ας μη κρυβόμαστε. Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίχτηκε από δυνάμεις όλης της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από την Αριστερά. Ξαφνικά, λόγω δηλώσεών της, καταγγέλθηκε σαν ακροδεξιά. Τώρα μάλλον δεν ανήκει σε κάποιο χώρο. Είναι ένα Κίνημα αντισυστημικό; Ίσως. Είναι ένα Κίνημα διαμαρτυρίας; Ενδεχομένως. Σίγουρα είχε στοιχεία των Αγανακτισμένων του 2011 χωρίς βέβαια την αντίστοιχη μαζικότητα και σε εντελώς άλλη συγκυρία. Σίγουρα απευθύνεται στο συναίσθημα, στην οργή τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας που δεν βρίσκει διέξοδο στα σημερινά κόμματα της Αντιπολίτευσης, στην βεβαιότητα κάποιων ότι «όλοι μας πρόδωσαν». Γι’ αυτό φαίνεται να προσπαθεί να εμφανιστεί ως η αυθεντική φωνή μίας κοινωνίας που αισθάνεται προδομένη από το Κράτος, την Δικαιοσύνη, τα κόμματα, τα media.

H Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε στον δημόσιο χώρο ως φορέας συλλογικού πένθους. Αυτό της προσέδωσε ισχυρό ηθικό κεφάλαιο που θα λαβωθεί αφού επέλεξε να ηγηθεί κόμματος. Η υπερβολική εμπιστοσύνη στην αίσθηση της πολιτικής ανωτερότητας και του ηθικού πλεονεκτήματος αποτελεί κίνδυνο. Η Πολιτική δεν είναι διαγωνισμός ηθικής ευαισθησίας, αλλά συγκρούσεις συμφερόντων, συμβιβασμοί, συγκεκριμένες θέσεις, αντιφάσεις, ευθύνη. Ολίγον εισαγγελικός στόμφος, έντονη καταγγελτική αισθητική, αντισυμβατική ρητορική χωρίς σαφές ιδεολογικό βάθος, ολίγον κοινωνικός συντηρητισμός και γνώριμος εθνικοπατριωτικός λόγος αποτελούν στοιχεία προσπάθειας που μπορεί να πιάσει, μπορεί και να καταβαραθρωθεί.

Από δύο παράγοντες θα κριθεί το εγχείρημα: Από τις συγκεκριμένες θέσεις που θα παρουσιάσει και την δυνατότητα να δώσει ανθεκτικότητα στην πολυσυλλεκτικότητα που δείχνει να διαθέτει. Βοηθιέται βέβαια από την πολύ άσχημη εικόνα συνολικά του πολιτικού συστήματος , αλλά αυτό δεν αρκεί. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να καταγράψει στις πρώτες δημοσκοπήσεις καλές επιδόσεις, κάτι που θα τις προσδώσει παραπέρα δυναμική. Το αβέβαιο είναι αν αυτές διατηρηθούν. Θα δούμε όμως. Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές φαίνεται πολύ μακρινός και αν οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη θα μοιάζει με αιώνα.

Όποιος πάντως υποτιμάει εξ ορισμού την Μαρία Καρυστιανού εξ ορισμού, πράττει θανάσιμο πολιτικό λάθος.

